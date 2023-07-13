Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

У Дніпропетровському окружному адмінсуді є три вакантні посади.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що запрошує на роботу за спрощеною процедурою вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад:

- провідного спеціаліста відділу аналітики та судової статистки, 1 вакансія;

- секретаря судового засідання, 2 вакансії.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефонами (056) 720-97-60, 050-229-39-55 Шевченко Аліна Василівна», - сказано у пресслужбі суду.

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