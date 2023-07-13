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Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

Перші прокурори-стажисти почнуть підготовку у серпні

Перший конкурс на посади прокурорів-стажистів заплановано вже на 24 липня.

Рада посилила відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Депутати ухвалили закон, який передбачає ув’язнення за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

Верховний Суд висловився стосовно відсутності абсолютної дискреції в органів місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються підприємницької діяльності

Міська рада не наділена абсолютними дискреційними повноваженням при вирішенні питання про включення або невключення тимчасових споруд до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у відповідному населеному пункті, - КАС ВС.

Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

  1. В Україні

Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

18:21, 13 липня 2023
У  Дніпропетровському окружному адмінсуді є три вакантні посади.
Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд повідомив, що запрошує на роботу за спрощеною процедурою вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад:

- провідного спеціаліста відділу аналітики та судової статистки, 1 вакансія;

- секретаря судового засідання, 2 вакансії.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефонами (056) 720-97-60, 050-229-39-55 Шевченко Аліна Василівна», - сказано у пресслужбі суду.

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