Рада виділила 574 мільйона гривень на добудову музею Голодомору

Нардепи внесли зміни до бюджету і виділили 574 мільйона гривень на добудову музею Голодомору, скоротивши на аналогічну суму видатки за програмою Резервний фонд.

Фото: tvoemisto.tv

Верховна Рада схвалила за основу та в цілому законопроєкт №9437 про внесення змін до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", яким передбачає виділення з державного кошторису 574 мільйони гривень на добудову музею Голодомору. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів.

Ухваленим законом внесено зміни до державного бюджету та виділити 574 мільйони гривень на добудову музею Голодомору. Зазначені видатки пропонується профінансувати за рахунок зменшення витрат за статтею «Резервний фонд».

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту дозволить завершити у 2023 році здійснення заходів з реконструкції першої черги та будівництва і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору – геноциду.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на початку липня Нідерланди визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Автор Ярослав Конощук

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