Депутаты поддержали законодательную консолидацию процедуры переименования населенных пунктов: как будут переименовывать

Комитет Верховной Рады по организации государственных властей рекомендует, чтобы депутаты приняли в первом прочтении законопроекта, который предусматривает законодательную консолидацию процедуры переименования урегулирования и роли общественных дискуссий при принятии решений по определенным вопросам.

Фото: ВРУ

Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти рекомендует депутатам поддержать во втором чтении законопроект №8263 о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины, которым предлагается, среди прочего, на законодательном уровне закрепить процедуру переименования населенных пунктов.

Согласно статье 14 проекта наименования (переименования) населенных пунктов осуществляется Верховной Радой Украины на основании решения соответствующего сельского, поселкового, городского совета о поддержке вопроса наименования (переименования) населенного пункта и по итогам общественного обсуждения кроме случаев, предусмотренных законом. В пояснительную записку к проекту решения о наименовании (переименовании) населенного пункта, кроме сведений, определенных Регламентом Верховной Рады Украины, включаются также: 1) технико-экономическое обоснование предложенного названия населенного пункта со ссылкой на географические, исторические, национально-культурные или другие веские факторы;

2) информация о решении соответствующего сельского, поселкового, городского совета о поддержке вопроса наименования (переименования) населенного пункта и предложенного названия, кроме случаев, предусмотренных законом.

Эта процедура де-факто уже действует. В частности, город Новоград-Волынский был 16 ноября переименован в Звягель по решению парламента с соблюдением процедуры.

Также предусматривается обязательное проведение общественного обсуждения при принятии отдельных решений по административно-территориальному устройству. Речь идет о: 1) образовании населенных пунктов;

2) образование (ликвидации) районов в городе;

3) отнесение поселков, сел к категории городов;

4) отнесение деревень к категории поселков;

5) отнесение городов к категории поселков, сел;

6) отнесение поселков к категории сел;

7) наименование (переименование) населённых пунктов;

8) наименование (переименование) районов в городе;

9) включение поселений в состав городов, поселков, сел

Этим же законопроектом предлагается признать утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 марта 1981 г. No 1654-Х “О порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР”

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 16 ноября переименовала город Новоград-Волынский в Звягель, а Новоград-Волынский район в Звягельский.

Автор: Ярослав Конощук

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