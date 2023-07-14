Депутати підтримали законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів: як будуть перейменовувати

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт, який передбачає законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів та ролі громадських обговорень під час ухвалення рішень з окремих питань.

Фото: ВРУ

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8263 про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, яким пропонується, серед іншого на законодавчому рівні закріпити процедуру перейменування населених пунктів.

Згідно зі статтею 14 проєкту найменування (перейменування) населених пунктів здійснюється Верховною Радою України на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради щодо підтримки питання найменування (перейменування) населеного пункту та за підсумками громадського обговорення крім випадків, які передбачені законом. До пояснювальної записки до проекту рішення про найменування(перейменування) населеного пункту, крім відомостей, визначених Регламентом Верховної Ради України, включаються також: 1) техніко-економічне обґрунтування запропонованої назви населеного пункту з посиланням на географічні, історичні, національно-культурні чи інші вагомі чинники;

2) інформація про рішення відповідної сільської, селищної, міської ради щодо підтримки питання найменування (перейменування) населеного пункту та запропонованої назви, крім випадків, передбачених законом.

Ця процедура де-факто вже діє. Зокрема місто Новоград-Волинський було 16 листопада було перейменовано на Звягель за рішенням парламенту з дотриманням процедури.

Також передбачається обов’язкове проведення громадського обговорення при прийнятті окремих рішень з питань адміністративно-територіального устрою. Йдеться про: 1) утворення населених пунктів;

2) утворення (ліквідації) районів у місті;

3) віднесення селищ, сіл до категорії міст;

4) віднесення сіл до категорії селищ;

5) віднесення міст до категорії селищ, сіл;

6) віднесення селищ до категорії сіл;

7) найменування (перейменування) населених пунктів;

8) найменування (перейменування) районів у місті;

9) включення поселень до складу міст, селищ, сіл

Цим же законопроєктом пропонується визнати таким що втратив чинність Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р. No 1654-Х “Про порядок вирішення питань адміністративно- територіального устрою Української РСР”

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 16 листопада перейменувала місто Новоград-Волинський на Звягель, а Новоград-Волинський район на Звягельський.

Автор: Ярослав Конощук

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