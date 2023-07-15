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Комитет не направлял законопроект о полиграфе для судей на анализ ВСП и Верховного Суда – стало известно, почему

08:59, 15 июля 2023
В Комитете по вопросам правовой политики сообщили, из-за чего пока не направляли в Верховный Суд и Высший совет правосудия законопроект о полиграфе для судей и проверку Верховного Суда.
Комитет не направлял законопроект о полиграфе для судей на анализ ВСП и Верховного Суда – стало известно, почему
Фото из открытых источников
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов объяснил по запросу «Судебно-юридической газеты», почему законопроект 9454 о проверке судей на полиграфе и о проведении мониторинга судей Верховного Суда до сих пор не направили для предоставления экспертной позиции в Высший совет правосудия и Верховный Суд.

Напомним, что в Раде сейчас два законопроекта фактически аналогичных по содержанию. Первый проект внес глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов. Подробно о его положении мы писали раньше. Он предусматривает, что судей Верховного Суда смогут проверить на полиграфе, и любые граждане смогут предоставить ВСП информацию о признаках дисциплинарных проступков в действиях судей Верховного Суда. Начать мониторинг судей ВС Высший совет правосудия должен безотлагательно, и не позднее двух недель со дня вступления в силу нового закона.

Также проект Маслова предусматривает, что других судей и кандидатов в судьи будут проверять на полиграфе, то есть детекторе лжи. Однако, результаты полиграфа не станут основанием для привлечения судьи к ответственности, а также основанием для отказа во внесении Президенту представления о назначении судьи.

Кроме того, Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы всего суда в случае вручения уведомления о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления одному из судей соответствующего суда.

Впоследствии в Раде появился альтернативный законопроект 9454-1 авторства нардепа Тараса Тарасенко. В отличие от основного проекта Закона, его альтернативным законопроектом предлагается предоставить ВСП полномочия проводить мониторинг работы суда также в случае вручения судье уведомления о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины. В остальном проект фактически идентичен.

При этом ранее сообщалось, что факт созыва Пленума Верховного Суда для предоставления заключения на законопроект 9454 зависит от того, когда этот законопроект поступит от Верховной Рады в Верховный Суд для предоставления соответствующих выводов.

«На рассмотрении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики находится проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» о введении дополнительных процедур по укреплению доверия общества к судебной власти (регистр. № 9454 от 03.07.2023), представленный народным депутатом Украины Масловым Д.В. и другими народными депутатами Украины.

Согласно статье 100 Регламента Верховной Рады Украины может быть внесен альтернативный законопроект не позднее 14-дневного срока после дня предоставления народным депутатам первого законопроекта по соответствующему вопросу. Следовательно, исходя из практики Комитета, законопроект вместе с альтернативными (в случае их внесения) может направляться на научную, юридическую или иную экспертизу, проведение информационного или научного исследования после истечения 14 дней с момента его регистрации.

В связи с чем законопроект №9454 от 03.07.2023 по состоянию на сегодняшний день еще не направлялся Комитетом в Верховный Суд и Высший совет правосудия для предоставления экспертного заключения», - отмечено в ответе, подписанном Денисом Масловым.

Следовательно, он ссылается на то, что 11 июля в Раде появился альтернативный законопроект. Отсюда следует, что Комитет имеет право направить соответствующий законопроект в ВСП до 26 июля.

Автор: Наталья Мамченко

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