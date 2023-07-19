Не более 2 пачек в одни руки: Рада готовится запретить на время военного положения продажи в Duty free украинских и иностранных сигарет

Предлагается запретить на время военного положения продажи в магазинах Duty free производимых в Украине и за рубежом сигарет.

Источник фото: Mydutyfree

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект №9315 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о противодействии незаконному обороту табачных изделий, которым предлагается запретить до конца войны продажу сигарет отечественного и иностранного производства.

Законопроектом предлагается внести изменения в таможенный кодекс и разрешить на время военного положения продажи в магазинах Duty free не более 2 пачек сигарет на один чек или 50 граммов табака.

Если же магазины будут продавать более 2 пачек сигарет в одни руки, то предусмотрен штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Взыскание будет налагаться на должностное лицо магазина.

При этом предлагается запретить на время военного положения помещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (дьюти фри) производимых в Украине и за рубежом табачных изделий.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете сигарет с капсулой, IQOS и GLO. Документом хотят запретить оптовую и розничную торговлю и импорт таких сигарет на территории Украины.

Автор: Ярослав Конощук

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