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ВККС ищет судей для 21 суда, в том числе в Киеве – есть список вакансий на временную командировку

Судам Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, а также судам еще девяти областей нужно 60 судей.

Прокурорам предлагают вернуть форму и классные чины

Нормы о выплате надбавки за классный чин работникам органов прокуратуры предлагают запустить после войны, а процесс возвращения прокурорам формы – уже с 2024 года.

В «Слуге народа» предлагают два идентичных законопроекта об отборе Службы, которая будет разбираться с жалобами на судей, но есть нюанс

Оба автора, являющихся представителями «Слуги народа» и одного Комитета, внесли фактически одинаковые законопроекты о порядке отбора Службы дисциплинарных инспекторов при участии международников, однако один из них предлагает закрепить определенные полномочия за МИД.

Адвокат пришел к судье в кабинет и рассказал ей все, что думает по поводу обысков у своих внуков

По мнению адвоката, судья не проверила обоснованность ходатайств органов досудебного расследования.

Авторське сприйняття норм КПК з боку ВАКС у так званій справі «плівок ОАСК» продовжується

ЗМІ продовжують слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

  1. В Украине

Военные, которые во время действия военного положения признаны ВЛК непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев могут, быть уволены в запас

19:42, 19 июля 2023
Теперь военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к воинской службе с пересмотром через 6-12 месяцев, могут быть уволены в запас.
Военные, которые во время действия военного положения признаны ВЛК непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев могут, быть уволены в запас
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон №8169, который совершенствует положения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в части порядка выполнения гражданами воинского долга и прохождения ими военной службы и службы в военном резерве.

Среди прочего, объясняют в Минобороны, теперь военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями «непригодными по состоянию здоровья к воинской службе с пересмотром через 6-12 месяцев», могут быть уволены в запас.

Изменения обусловлены необходимостью приведения положений в соответствие с Уставами Вооруженных Сил Украины, Законами Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании». И необходимостью разделить положения Закона на мирное время и особый период — вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения и состояния войны по результатам проведенного в государстве правового режима военного положения.

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