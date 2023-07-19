Военные, которые во время действия военного положения признаны ВЛК непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев могут, быть уволены в запас

Теперь военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к воинской службе с пересмотром через 6-12 месяцев, могут быть уволены в запас.

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон №8169, который совершенствует положения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в части порядка выполнения гражданами воинского долга и прохождения ими военной службы и службы в военном резерве.

Среди прочего, объясняют в Минобороны, теперь военнослужащие, которые во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями «непригодными по состоянию здоровья к воинской службе с пересмотром через 6-12 месяцев», могут быть уволены в запас.

Изменения обусловлены необходимостью приведения положений в соответствие с Уставами Вооруженных Сил Украины, Законами Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании». И необходимостью разделить положения Закона на мирное время и особый период — вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения и состояния войны по результатам проведенного в государстве правового режима военного положения.

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