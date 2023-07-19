Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Сумському апеляційному суді залишилось чотири судді

ВККС планує тимчасово знайти для апеляційного суду ще п’ять суддів

Не прийде розумний на зарплати, які зараз отримують податківці, — міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про інтелектуальний потенціал податкової служби.

Робота Антирейдерської колегії Мін’юсту розблокована, — Президент підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює можливість розгляду скарг Антирейдерською колегією.

Адвокат прийшов до судді в кабінет і розповів все, що думає з приводу обшуків у своїх онуків

На думку адвоката, суддя не перевірила вмотивованість клопотань органів досудового розслідування.

У «Слузі народу» пропонують два ідентичних законопроекти про відбір Служби, що розбиратиметься зі скаргами на суддів, але є нюанс

Обидва автори, які є представниками «Слуги народу» та одного Комітету, внесли фактично однакові законопроекти про порядок відбору Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників, однак один з них пропонує закріпити певні повноваження за МЗС.

  1. В Україні

Військові, які під час дії воєнного стану визнані ВЛК непридатними з переоглядом через 6-12 місяців, можуть бути звільнені в запас

19:42, 19 липня 2023
Тепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, можуть бути звільнені в запас.
Військові, які під час дії воєнного стану визнані ВЛК непридатними з переоглядом через 6-12 місяців, можуть бути звільнені в запас
Фото із відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 8169, який удосконалює положення Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в частині порядку виконання громадянами військового обов’язку та проходження ними військової служби та служби у військовому резерві. 

Серед іншого, пояснюють у Міноборони, тепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями «непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» можуть бути звільнені в запас. 
 
Зміни зумовлені необхідністю приведення положень у відповідність зі Статутами Збройних Сил України, Законами України «Про фахову передвищу освіту» та «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Та потребою розділити положення Закону на мирний час та особливий період — поза та в межах періодів проведення мобілізації, дії воєнного стану та стану війни за результатами проведеного в державі правового режиму воєнного стану. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Богачова
    Олена Богачова
    державний секретар Міністерства юстиції України
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду