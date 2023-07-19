Ростислав Шурма розповів, що питання номер один це судова реформа

За словами заступника керівника Офісу Президента, буде готуватися цілий пакет змін відповідно до запитів бізнесу.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма розповів, що наразі питанням номер один є верховенство права, тобто, судова реформа. Про це він заявив в інтерв’ю «Лівому берегу»

Так, за його словами, під час конференції з відновлення у Лондоні був присутній «міжнародний бізнес».

«Справді, інвестори поки що не готові до чітких інвестиційних зобов'язань і в першу чергу їх турбує безпека. Не захист інвестицій, а безпека. Безпека – питання номер один.

Ми намагаємося точково зараз якось вирішити це із запуском програми страхування воєнних ризиків. Але розуміємо, що це не системне рішення. Це може бути рішення на сотні мільйонів – мільярд доларів. Я впевнений, у таких масштабах ми цю програму розгорнемо найближчим часом.

Та єдиною, найкращою воєнною страховкою буде наш вступ до НАТО

Я навіть так переформатував би: без міжнародних гарантій безпеки нам буде дуже складно розраховувати на розкриття всього інвестиційного потенціалу України. Це однозначно.

Що стосується інших реформ. Дійсно, питання №1 – це верховенство права, робота з правоохоронними органами.

Нещодавно Президент збирав бізнес для того, щоб почути з перших уст, що справді турбує сьогодні. Ми будемо готувати цілий пакет змін відповідно до запитів.

Судова реформа – це, мабуть, найскладніше питання.

Але це не мій профіль, як ви знаєте, тому тут і зараз готового рішення не запропоную», зазначив він.

За його словами, надалі планується запровадити «єдине вікно або два вікна» для бізнесу, який скаржиться на постійні перевірки. «Навряд чи в одне вікно вдасться зібрати все – від податкових правопорушень до екологічних, пожежних. Щоб не забігали п’ять, шість, сім, вісім органів – від екологів, пожежників, ДБР до поліції, прокуратури тощо. Думаю, це буде доволі швидке рішення, яке зможе частково перекрити проблему. Але лише частково.

Другий блок – максимальна цифровізація відносин. Тобто мінімізувати персональні контакти.

І третє – перегляд фундаментальних, базових норм, які є причиною контактів правоохоронців з бізнесом. Так, це томи і купа часу, але треба зробити так, аби бізнес, роблячи будь-яку дію, будуючи будь-який об'єкт, автоматично не порушував три, п’ять, десять якихось незрозумілих норм», - вважає Шурма.

Автор: Наталя Мамченко

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