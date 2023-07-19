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Ростислав Шурма розповів, що питання номер один це судова реформа

13:40, 19 липня 2023
За словами заступника керівника Офісу Президента, буде готуватися цілий пакет змін відповідно до запитів бізнесу.
Ростислав Шурма розповів, що питання номер один це судова реформа
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Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма розповів, що наразі питанням номер один є верховенство права, тобто, судова реформа. Про це він заявив в інтерв’ю «Лівому берегу»

Так, за його словами, під час конференції з відновлення у Лондоні був присутній «міжнародний бізнес».

«Справді, інвестори поки що не готові до чітких інвестиційних зобов'язань і в першу чергу їх турбує безпека. Не захист інвестицій, а безпека. Безпека – питання номер один.

Ми намагаємося точково зараз якось вирішити це із запуском програми страхування воєнних ризиків. Але розуміємо, що це не системне рішення. Це може бути рішення на сотні мільйонів – мільярд доларів. Я впевнений, у таких масштабах ми цю програму розгорнемо найближчим часом.

Та єдиною, найкращою воєнною страховкою буде наш вступ до НАТО

Я навіть так переформатував би: без міжнародних гарантій безпеки нам буде дуже складно розраховувати на розкриття всього інвестиційного потенціалу України. Це однозначно.

Що стосується інших реформ. Дійсно, питання №1 – це верховенство права, робота з правоохоронними органами.

Нещодавно Президент збирав бізнес для того, щоб почути з перших уст, що справді турбує сьогодні. Ми будемо готувати цілий пакет змін відповідно до запитів.

Судова реформа – це, мабуть, найскладніше питання.

Але це не мій профіль, як ви знаєте, тому тут і зараз готового рішення не запропоную», зазначив він.

За його словами, надалі планується запровадити «єдине вікно або два вікна» для бізнесу, який скаржиться на постійні перевірки. «Навряд чи в одне вікно вдасться зібрати все – від податкових правопорушень до екологічних, пожежних. Щоб не забігали п’ять, шість, сім, вісім органів – від екологів, пожежників, ДБР до поліції, прокуратури тощо. Думаю, це буде доволі швидке рішення, яке зможе частково перекрити проблему. Але лише частково.

Другий блок – максимальна цифровізація відносин. Тобто мінімізувати персональні контакти.

І третє – перегляд фундаментальних, базових норм, які є причиною контактів правоохоронців з бізнесом. Так, це томи і купа часу, але треба зробити так, аби бізнес, роблячи будь-яку дію, будуючи будь-який об'єкт, автоматично не порушував три, п’ять, десять якихось незрозумілих норм», - вважає Шурма.

Автор: Наталя Мамченко

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