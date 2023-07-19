Ростислав Шурма рассказал, что вопрос номер один это судебная реформа

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, будет готовиться целый пакет изменений в соответствии с запросами бизнеса.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал, что сейчас вопросом номер один является верховенство права, то есть судебная реформа. Об этом он заявил в интервью «Левому берегу»

Так, по его словам, на конференции по восстановлению в Лондоне присутствовал «международный бизнес».

«Действительно, инвесторы пока не готовы к четким инвестиционным обязательствам и в первую очередь их беспокоит безопасность. Не защита инвестиций, а сохранность. Безопасность – вопрос номер один.

Мы пытаемся точечно сейчас как-нибудь решить это с запуском программы страхования военных рисков. Но понимаем, что это не системное решение. Это может быть решение на сотни миллионов – миллиард долларов. Я уверен, что в таких масштабах мы эту программу развернем в ближайшее время.

Но единственной, лучшей военной страховкой будет наше вступление в НАТО

Я бы даже так переформатировал: без международных гарантий безопасности нам будет очень сложно рассчитывать на раскрытие всего инвестиционного потенциала Украины. Это однозначно.

Что касается других реформ. Действительно, вопрос №1 – это верховенство права, работа с правоохранительными органами.

Недавно Президент собирал бизнес для того, чтобы услышать из первых уст, что действительно беспокоит сегодня. Мы будем готовить целый пакет изменений в соответствии с запросами.

Судебная реформа – это, пожалуй, самый сложный вопрос. Но это не мой профиль, как вы знаете, поэтому здесь и сейчас готовое решение не предложу», отметил он.

По его словам, в дальнейшем планируется ввести «единое окно или два окна» для бизнеса, жалующегося на постоянные проверки. «Вряд ли в одно окно удастся собрать все – от налоговых правонарушений до экологических, пожарных. Чтобы не забегали пять, шесть, семь, восемь органов – от экологов, пожарных, ГБР до полиции, прокуратуры и т. д. Думаю, это будет довольно быстрое решение, которое частично сможет перекрыть проблему. Но лишь отчасти.

Второй блок – максимальная цифровизация отношений. То есть минимизировать персональные контакты.

И третье – пересмотр фундаментальных, базовых норм, являющихся причиной контактов правоохранителей с бизнесом. Да, это тома и куча времени, но надо сделать так, чтобы бизнес, делая любое действие, строя любой объект, автоматически не нарушал три, пять, десять каких-то непонятных норм», - считает Шурма.

Автор: Наталя Мамченко

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