Не більше 2 пачок в одні руки: Рада готується заборонити на час воєнного стану продаж в Duty free українських та іноземних цигарок

Пропонується заборонити на час воєнного стану продаж в магазинах Duty free вироблених в Україні та за кордоном цигарок.

Джерело фото: Mydutyfree

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №9315 про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів, яким пропонується заборонити до кінця війни продаж цигарок вітчизняного та іноземного виробництва

Законопроєктом пропонується внести зміни до митного кодексу та дозволити на час воєнного стану продаж в магазинах Duty free не більше 2 пачок цигарок на один чек або 50 грамів тютюну

Якщо ж магазини будуть продавати більше ніж 2 пачки цигарок в одні руки, то передбачений штраф у 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Стягнення буде накладатися на посадову особу магазину.

При цьому пропонується заборонити на час воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті фрі) вироблених в Україні та за кордоном тютюнових виробів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону сигарет з капсулою, IQOS та GLO. Документом хочуть заборонити оптову та роздрібну торгівлю та імпорт таких цигарок на території України.

Автор: Ярослав Конощук

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