Верховная Рада урегулирует вопрос течения сроков досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в условиях войны

В производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования.

В уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмены предлагается не включать в общие сроки, предусмотренные ч. 2 статьи 219 УПК. То есть, не включать в сроки досудебного расследования в 12 месяцев – в уголовном производстве по нетяжкому преступлению, и 18 месяцев – в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению.

Соответствующее предложение содержит доработанный законопроект 9314-д о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения, зарегистрированный в Верховной Раде 4 августа. Авторами проекта выступают Александр Бакумов, Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас, Вячеслав Медяник и другие.

Следует отметить, что профильный Комитет уже успел рекомендовать Верховной Раде принять этот доработанный проект Закона за основу и в целом, и уже после его принятия в качестве Закона поручить Комитету вместе с Главным юридическим управлением осуществить редакционную и технико-юридическую доработку его текста.

Как указывают авторы, для обеспечения эффективности осуществления уголовного производства в условиях военного положения Верховной Радой был принят ряд законов, внесенных изменения и дополнения в УПК, в частности в части оптимизации полномочий следователя, прокурора, следственного судьи, руководителя органа прокуратуры в условиях введения в Украине военного положения.

В то же время, ежедневная практика засвидетельствовала необходимость более детальной регламентации и порядка исчисления сроков досудебного расследования в уголовных производствах, в которых ни одному лицу не сообщено о подозрении, особенно это касается военных преступлений, а также производств по геноциду украинского народа.

Так, в настоящее время правоохранительными органами Украины проводится досудебное расследование почти в 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении, это в частности более 1,2 млн уголовных производств в производстве следователей Национальной полиции, почти 60 тыс. – следователей СБУ, более 30 тыс. – в производстве следователей ГБР и т.д.

В то же время проведение эффективных следственных (розыскных) действий в этой категории уголовных производств объективно усложняется условиями военного положения, отсутствием (уничтожением) доказательств в результате боевых действий, изменением места нахождения свидетелями и другими участниками уголовного производства, захвата части территории Украины и опасностью проведения процессуальных действий и т.п.

Однако, определенные статьей 219 УПК сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие в уголовном производстве в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Приведенные обстоятельства указывают на необходимость внесения изменений в УПК с целью урегулирования на период действия военного положения вопроса хода сроков досудебного расследования в уведомление о подозрении, в том числе о военных преступлениях.

Как указывают авторы, возможное закрытие уголовных производств по военным преступлениям и преступлениям геноцида в связи с истечением сроков досудебного расследования может привести к многочисленным негативным последствиям, а именно: нарушение прав потерпевших, потери важных доказательств международных преступлений, ухудшению международного имиджа и репутационных потерь Украины на международной арене и пр.

Какие изменения в КПК

Следовательно, законопроектом предлагается внести изменения в статью 615 УПК, устанавливающую особый режим уголовного производства в условиях военного положения, которыми корректируется первичное нормативное регулирование вопроса исчисления во время действия военного положения сроков досудебного расследования в уголовных производствах, в которых ни одному лицу не было уведомлено о подозрение на дату введения военного положения.

В частности, в уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении я в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не уведомлено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмены не будет включаться в общие сроки, предусмотренные частью второй статьи 219 УПК.

Также, в уголовных производствах, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до даты его прекращения или отмены срока досудебного расследования до дня уведомления лица о подозрение будет составлять 30 месяцев (кроме упомянутых преступлений, предусмотренных статьями 437-439, ч. 1442 УК).

При этом это положение о 30 месяцах будут распространяться также и на уголовные производства, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до вступления в силу нового Законом «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения», который предлагают принять авторы в виде законопроекта 9314-д.

Также предлагается внести изменения в ч. 2 статьи 219 УПК, в соответствии с которыми срок досудебного расследования, с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня уведомления лица о подозрении не будет исчисляться в уголовных производствах по преступлениям, предусмотренным статьями 437-439 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, применение оружия массового поражения) или частью первой статьи 442 УК (Геноцид).

Также не будет исчисляться общий срок досудебного расследования и при объединении уголовных производств в порядке, предусмотренном статьей 217 УПК, если досудебное расследование хотя бы в одном из них осуществляется по признакам преступления, предусмотренного статьями 437-439 или частью первой статьи 442 УК ( изменения в ч. 6 статьи 219 в редакции доработанного законопроекта).

Автор: Наталья Мамченко

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