На Хмельнитчине мужчина просил суд продолжить действие ограничительного предписания в отношении экс-жены, потому что она его преследует

Мужчина подал апелляционную жалобу с просьбой отменить решение первой инстанции и удовлетворить его заявление.

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В местный суд обратился житель Каменец-Подольского с заявлением продлить действие ограничительного предписания относительно бывшей супруги на срок 6 месяцев и запретить ей приближаться на расстояние ближе 70 м к его месту жительства, а также разыскивать и преследовать его.

Як повідомили у пресслужбі Хмельницького апеляційного суду, чоловік пояснив, що у лютому суд видав обмежувальний припис на два місяці із забороною наближатися їй до його помешкання ближче, ніж на 70 метрів, проте ексдружина не виконувала цю вимогу, продовжувала чинити домашнє насильство та переслідувати його. Позаяк ризик повторення насильства високий, вважає, що його й надалі слід захистити від кривдниці обмежувальним приписом.

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд у задоволенні заяви відмовив. Мотивував тим, що письмові та відеодокази, які надав заявник, не підтверджують те, що колишня дружина чинить щодо нього домашнє насильство в розумінні Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Чоловік подав апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення суду першої інстанції та задовольнити його заяву. Сказав, що колишня дружина у березні понад десять разів порушувала вимоги обмежувального припису: розписала стіну під’їзду і двері його помешкання нецензурними словами, видряпала там написи, заливала серцевину дверного замка клеєм, засовувала туди сірники з жуйкою і леза з канцелярських ножів, вилила на нього та жінку, з якою він зустрічається, воду.

Про усі ці факти він повідомляв поліцію й надав суду відповідні письмові й відеодокази. Проте суд, на його думку, їх відкинув та поставив у пряму залежність продовження обмежувального припису від наявності фактів притягнення до юридичної відповідальності за ці правопорушення.

Як встановив суд, кам’янчанин розлучився з дружиною 2018 року. Від шлюбу у них троє дітей. Колишнє подружжя – співвласники квартири, в якій зараз мешкає апелянт. Між ними давно триває конфлікт.

ХАС звернув увагу, що при вирішенні питання продовження обмежувального припису суд повинен досліджувати ризики повторного насильства, а не факт його первинного вчинення.

Апелянт, посилаючись на обставини порушення умови обмежувального припису про заборону наближатись на відстань ближче ніж 70 м до місця його проживання, на підтвердження надав талони-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення. Вони не підтверджують факт домашнього насильства та не є доказом вини ексдружини у вчиненні кримінального правопорушення (ст. 62 Конституції України). Даних про притягнення її до будь-якого виду юридичної відповідальності за заявами апелянта за подіями березня 2023 року у матеріалах справи немає, зазначив суд.

«Апеляційний суд звертає увагу, що сам факт звернення заявника до органів поліції щодо вчинення домашнього насильства без належних та допустимих доказів, що підтверджують такі дії, не є достатнім підтвердженням вчинення такого насильства та застосування судом до кривдника спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству», – йдеться у постанові ХАС.

Висновок суду першої інстанції про відмову у задоволенні заяви про продовження дії обмежувального припису колегія суддів вважає правильним, однак зі зміною мотивувальної частини в редакції постанови апеляційного суду.

Постановою ХАС у справі № 676/2886/23.

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