Избран председатель Петриковского райсуда Днепропетровской области

Суд возглавила Инна Ищенко.

7 августа состоялось собрание судей Петриковского районного суда Днепропетровской области, на повестку дня которого выносился, в частности, вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования судей Петриковского районного суда председателем суда избрана Ищенко Инна Николаевна.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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