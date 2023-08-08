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Для владельцев уничтоженного во время войны жилья запустили онлайн-калькулятор компенсации

17:11, 8 августа 2023
Для онлайн расчета необходимо выбрать тип разрушенной недвижимости (квартира или частный дом) и указать основные параметры.
Для владельцев уничтоженного во время войны жилья запустили онлайн-калькулятор компенсации
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Команда «Верни свое» запустила компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья. Калькулятор доступен по ссылке.

Для онлайн-расчета необходимо выбрать тип разрушенной недвижимости (квартира или частный дом), указать основные параметры: для квартиры – регион, конкретный район, площадь; период строительства; количество комнат; для дома – место расположения и площадь.

При разработке этого онлайн-калькулятора использовались коэффициенты и показатели, определенные в Порядке компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, а также в приказе Минвосстановления №408 от 17 мая 2023 года.

Предусмотрена возможность загрузить калькуляцию в отдельном файле с более подробной информацией, где указаны все составляющие формул вычисления размера возмещения.

Такие формулы будут использовать в своей работе компенсационные комиссии.

Алгоритм вычислений учитывает нормативное условие о том, что размер компенсации устанавливается на уровне, не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади, рассчитанной по показателю опосредованной стоимости в регионах Украины. Если сумма компенсации, полученная на основе введенных пользователем параметров, будет меньше опосредованного показателя, калькулятор автоматически определит корректный размер возмещения, то есть минимальную сумму компенсации, на которую может рассчитывать потерпевший.

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