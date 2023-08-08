Для власників знищеного під час війни житла запустили онлайн-калькулятор компенсації

Для онлайн-розрахунку необхідно вибрати тип зруйнованої нерухомості (квартира або приватний будинок) та зазначити основні параметри.

Команда «Поверни своє» запустила компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла. Калькулятор доступний за посиланням.

Для онлайн-розрахунку необхідно вибрати тип зруйнованої нерухомості (квартира або приватний будинок), зазначити основні параметри: для квартири - регіон, конкретний район, площу; період будівництва; кількість кімнат; для будинку - місце розташування та площу.

Під час розроблення цього онлайн-калькулятора було використано коефіцієнти та показники, визначені в Порядку компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, а також у наказі Мінвідновлення №408 від 17 травня 2023 року.

Передбачено можливість завантажити калькуляцію в окремому файлі з детальнішою інформацією, де зазначені всі складові формул обчислення розміру відшкодування.

Такі формули використовуватимуть у своїй роботі компенсаційні комісії.

Алгоритм обчислень враховує нормативну умову про те, що розмір компенсації встановлюється на рівні, не нижчому від вартості будівництва житла відповідної площі, розрахованої за показником опосередкованої вартості в регіонах України. Якщо сума компенсації, отримана на основі введених користувачем параметрів, буде меншою за опосередкований показник, калькулятор автоматично визначить коректний розмір відшкодування, тобто мінімальну суму компенсації, на яку може розраховувати потерпілий.

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