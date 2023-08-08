Обрано голову Петриківського райсуду Дніпропетровської області

Суд очолила Інна Іщенко.

7 серпня відбулися збори суддів Петриківського районного суду Дніпропетровської області, на порядок денний яких виносилось, зокрема, питання, щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування суддів Петриківського районного суду головою суду обрано Іщенко Інну Миколаївну.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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