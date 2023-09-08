Полицейский подрабатывал таксистом во время комендантского часа, но получил протокол о совместительстве: что решил суд

О полицейском все рассказала суду клиентка такси, но он смог избежать больших неприятностей

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело, связанное с несколько нетипичными действиями представителя полиции.

Как отмечено в материалах дела, сержант роты конвойной службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Валерий С. во время действия в столице комендантского часа подрабатывал водителем службы такси Uklon.

Впрочем, 26 сентября 2022 года во время действия комендантского часа автомобиль Ford Fusion под управлением Валерия С. остановили на площади Победы в центре Киева патрульные полицейские. Вместе с патрульными также находились работники столичного управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции.

Работники ДВБ установили, что Валерий С. является полицейским, однако он не имел права на ночные поездки, поскольку не получал соответствующего разрешительного пропуска. К тому же, являясь действующим полицейским, Валерий С. предоставлял платные услуги водителя такси.

Следует отметить, что на момент остановки автомобиля Ford с полицейским за рулем, в салоне автомобиля находилась жительница Киева, которая сообщила сотрудникам ДВБ, что с помощью мобильного приложения службы такси Uklon она вызвала автомобиль, чтобы попасть из клуба домой.

В дальнейшем, в отношении Валерия С. был составлен протокол по ч. 1 ст. 172-4 (совмещение с другими видами деятельности) Кодекса об административных правонарушениях.

Интересно, что соответствующий протокол работники ДВБ направили в Шевченковский райсуд Киева только через полгода после происшествия — в марте 2023 года.

Уже в суде Валерий С. рассказал, что 26 сентября за рулем автомобиля сначала был не он, а его знакомый – волонтер, которому полицейский предоставил свой автомобиль для волонтерской деятельности. Также полицейский сообщил, что его знакомый подрабатывал подвозом попутчиков.

Поздним вечером 26 сентября Валерий С. забрал автомобиль у знакомого, однако оказалось, что в автомобиле находится женщина – якобы знакомая волонтера. Товарищ попросил полицейского отвезти ее домой, на что Валерий С. согласился. Впрочем, в центре столицы он был остановлен патрульными, поскольку уже действовал комендантский час. Полицейский опроверг, что оказывал услуги по перевозке пассажиров, а также отметил, что уведомил об инциденте руководство.

Защита полицейского также сослалась на ответ компании Uklon, согласно которой Валерий С. не состоит в трудовых отношениях со службой такси. Следовательно, утверждение о том, что Валерий С. во время действия комендантского часа оказывал услуги по перевозке пассажиров, является лишь предположением.

Впрочем, не в пользу полицейского оказались показания патрульных, которые рассказали суду, что после остановки автомобиля Ford Валерий С. не смог ничего конкретного рассказать о пассажирке автомобиля, якобы его знакомой, а затем вообще запутался в информации о ее личности. В итоге женщина рассказала патрульным, что ей нужно было из клуба добраться домой, поэтому она просто заказала услугу такси.

Также объяснение суду предоставила и пассажирка Ford, которую вез Валерий С. Она рассказала, что вызвала такси на улицу Антоновича. По ее словам, Валерий С. сразу же попросил ее сказать патрульным, в случае остановки автомобиля, что она его знакомая, а он только подвозит ее домой.

Также женщина рассказала, что они ехали на Берковецкую улицу в Святошинском районе Киева, где она проживает. За поездку она оплатила Валерию С. 921 гривну.

При этом на площади Победы патрульные их все же не задержали, а дали возможность Валерию С. отвезти ее домой. В подтверждение своих слов гражданка предоставила суду скриншот из мобильного приложения Uklon с данными Валерия С., как водителя такси.

Изучив позиции сторон, Шевченковский райсуд Киева пришел к выводу, что Валерий С. действительно допустил нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности. Впрочем, суд отметил, что на момент рассмотрения судом дела прошло более шести месяцев со дня выявления указанного правонарушения.

Следовательно, дело по ст. 172-4 КоАП в отношении Валерия С. было закрыто судом в связи с истечением срока, отведенного для привлечения к ответственности.

Автор Вячеслав Хрипун

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