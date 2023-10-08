Кабмин освободят от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде и указывать идентификационный код, поскольку он не является юридическим лицом

Сначала депутаты предусмотрели в законе, что все органы государственной власти должны с 18 октября 2023 зарегистрироваться в Электронном суде для того, чтобы иметь возможность участвовать в судебных делах, но затем резко передумали.

Кабмин и другие органы государственной власти, которые не зарегистрированы как юридические лица, освободят от обязанности регистрироваться в Электронном суде для обмена с судом процессуальными документами. Такие органы не должны будут указывать в исковых заявлениях или апелляционных жалобах свой идентификационный код.

Соответствующий законопроект 10087-1 народного депутата от «Слуги народа» Павла Павлиша, Верховная Рада готовится одобрить в целом как закон. Комитет по вопросам правовой политики дал соответствующую рекомендацию.

Закон вносит изменения в другой недавно принятый закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах. Идея обязательной регистрации органов власти в Электронном суде, в частности, заключалась в том, чтобы обязать их переписываться с судом в электронной форме, тратя меньше времени и бюджетных средств. Например, решение суда должно было не ждать отправки Укрпочтой, а автоматически попадать к чиновникам через базу единых электронных адресов. В целом, идея обязать госорганы обмениваться документами с судом в электронном виде обсуждается уже десятки лет, но воз и ныне там.

Однако если сначала депутаты предусмотрели в Законе №3200-IX, что все органы государственной власти и другие государственные органы должны с 18 октября 2023 года зарегистрироваться в Электронном суде для того, чтобы иметь возможность участвовать в судебных делах, то рекомендованным к принятию законопроектом Павла Павлиша предлагается отменить такую обязанность для тех органов власти и других госорганов, которые не являются юридическими лицами.

Напомним, что не является юридическим лицом, например, Кабинет Министров Украины (юридическим лицом является секретариат КМУ). Для Кабмина и других органов власти, которые странным образом не являются юридическими лицами, не будет обязанности регистрироваться в Электронном суде, в отличие, например, от органов местного самоуправления, нотариусов или частных исполнителей.

Так, согласно предлагаемым изменениям, в обязательном порядке регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами с судом:

адвокаты,

нотариусы,

государственные и частные исполнители,

судебные эксперты,

органы государственной власти и другие государственные органы, зарегистрированные по законодательству Украины как юридические лица,

их территориальные органы,

органы местного самоуправления,

другие юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины (предлагается отменить такую обязанность для иностранных компаний).

Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке.

Также предлагается освободить органы государственной власти или другие государственные органы, не зарегистрированные по законодательству Украины как юридические лица, от обязанности указывать идентификационный код в исковых заявлениях, апелляционных жалобах и т.п.

Изменениями о ГПК, ХПК и КАСУ предусмотрено, что если Кодексом установлено требование об указании в содержании процессуального документа идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, а также регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера и серии паспорта для физических лиц - граждан Украины, участник дела, который является органом государственной власти или другим государственным органом, не зарегистрированным по законодательству Украины как юридическое лицо, или должностным лицом, действующим от имени такого органа, освобождается от обязанности указания таких сведений о себе.

Павел Павлиш предложил это изменение, ссылаясь на определение Большой Палаты Верховного Суда.

Проблема в том, что Большая Палата Верховного Суда 30 мая 2023 оставила без движения апелляционную жалобу представителя Верховной Рады Украины по делу № 990/41/23 по иску нардепа к Верховной Раде.

Как указала БП ВС в определении, представитель парламента в апелляционной жалобе не указал идентификационный код Аппарата Верховной Рады Украины как юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций. Соответственно, по мнению Комитета, такую обязанность следует отменить.

Следует отметить, что проект Павла Павлиша фактически идентичен (за исключением дополнения об идентификационном коде) к проекту 10087, который сначала регистрировал председатель Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов. По его мнению, субъекты власти, не являющиеся юридическими лицами, «учитывая особенности своей деятельности и статуса, не имеют возможности получить квалифицированную электронную подпись для регистрации Электронного кабинета, а действующее Положение не предусматривает возможности регистрации другим способом».

«Согласно действующему законодательству Украины органы государственной власти и другие государственные органы, которые не зарегистрированы как юридические лица, не могут обратиться за получением квалифицированной подписи, потому что у них нет соответствующего статуса. В связи с вышеизложенным, возложение на указанных субъектов обязанности регистрации в ЕСИТС может быть преждевременным», указывал Денис Маслов.

Вместе с тем, недостаточно понятно, почему необходимо именно изменять Закон, и нельзя изменить другие акты, предоставив этим органам государственной власти и другим государственным органам, которые не зарегистрированы как юридические лица, возможность получить квалифицированную электронную подпись для регистрации Электронного кабинета.

Народный депутат, член Комитета Роман Бабий объяснил, в чем состоят предлагаемые изменения.

«О вчерашнем заседании комитета. Рассматривали недавно зарегистрированный законопроект №10087 и альтернативный ему №10087-1.

Первый из них предусматривает отмену обязанности регистрировать кабинеты в электронной судебной системе ЕСИТС органам власти, не являющимся юридическими лицами, и иностранным юрлицам.

Причина – эти участники не могут зарегистрировать электронный кабинет из-за отсутствия возможности получить КЭП (квалифицированная электронная подпись), поскольку не имеют идентификационного кода из Единого госреестра юрлиц.

Альтернативный дополнительно предлагает добавить норму во все процессуальные кодексы, по которой госорганы без статуса юрлица не обязаны указывать идентификационный код в процессуальных документах, а должностные лица таких органов не указывают идентификационный номер или серию и номер паспорта.

Почему спешим? Так как с 18 октября вступит в силу Закон (бывший №7574-д), расширяющий круг участников судебных дел, обязанных иметь электронный кабинет в ЕСИТС, и который вводит негативные последствия невыполнения этой обязанности – прекращение движения процессуальных документов. Если у сторон на данный момент не будет технической возможности зарегистрировать электронный кабинет, невзирая на ее желание, это будет очень плохой историей.

В результате дискуссий комитет рекомендовал принять №10087-1 в первом чтении и целом, но в комитетской редакции.

Положения основного законопроекта об изъятии из обязанности регистрации остались. Добавилась норма, обязывающая регистрировать электронные кабинеты территориальные органы органов государственной власти, не имеющие статуса юрлица, но зарегистрированные в Едином госреестре юрлиц как обособленные подразделения.

Кстати, ГСА разработала механизм, по которому уже зарегистрированы электронные кабинеты некоторым территориальным органам госвласти без идентификационного кода. Впоследствии по такому механизму свой электронный кабинет будет и у Кабмина.

Дополнительные положения альтернативного законопроекта несколько модифицировали – должностные лица органов государственной власти без статуса юрлица не указывают свой собственный идентификационный номер в случаях, когда действуют от имени такого органа», отметил Роман Бабий.

Впрочем, вопрос, почему все же для Кабмина и других органов власти, не являющихся юридическими лицами, на протяжении многих лет нельзя обеспечить техническую возможность регистрироваться в Электронном суде – остается открытым.

Автор: Наталья Мамченко

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