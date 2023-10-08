Даже при неявке потерпевшей в судебные заседания 15 раз, нельзя считать, что уголовное производство стало частным, и приравнивать это к отказу от обвинения, - позиция ВС

Отказ прокурора от поддержки государственного обвинения является обязательным условием.

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При отсутствии отказа прокурора от поддержки государственного обвинения даже при условии неявки потерпевшего в судебные заседания нельзя считать, что уголовное производство приняло форму частного, и приравнивать такую неявку к отказу от обвинения в связи с тем, что соответствующее обвинение приобретает статус частного и осуществляется по процедуре частного обвинения, если потерпевший выразил согласие на поддержание обвинения в суде.

Обязательным условием применения судом ч. 6 в. 340 УПК является отказ прокурора от поддержания государственного обвинения. Об этом отметила коллегия судей Первой судебной палаты КУС в постановлении от 10.08.2023 по делу № 369/16015/19.

Обстоятельства дела

Местный суд закрыл уголовное производство по ч. 1 ст. 191 УК на основании п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с отказом потерпевшей от обвинения. В этом определении местный суд обосновал свое решение тем, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 477 УПК, действовавшего на момент совершения инкриминируемого деяния, предъявленное обвинение является частным, а потерпевшая в судебные заседания не явилась 15 раз, об уважительных причинах своей неявки не сообщила.

Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что в материалах производства отсутствует постановление прокурора об отказе от поддержки государственного обвинения, поэтому суд безосновательно закрыл уголовное производство по п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК, а неявку потерпевшей в судебные заседания суд первой инстанции ошибочно воспринял как отказ от поддержания обвинения.

Позиция КУС ВС

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение местного суда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

КУС считает, что правила отказа от поддержки государственного обвинения установлены ст. 340 УПК, ч. 1 которой предусмотрено, что если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что предъявленное лицу обвинение не подтверждается, он после выполнения требований ст. 341 УПК должен отказаться от поддержки государственного обвинения и изложить мотивы отказа в своем постановлении, которое приобщается к материалам уголовного производства. Копия постановления предоставляется обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю и законным представителям, а также представителю юридического лица, в отношении которого осуществляется производство.

Статья 340 УПК изложена законодателем в определенной последовательности, и это означает, что одному действию должно предшествовать другое, учитывая, что суд вправе применить положения ч. 6 ст. 340 УПК, только после отказа прокурора от поддержки государственного обвинения. Однако материалы этого уголовного производства говорят о том, что прокурор в суде первой инстанции не отказывался от поддержки государственного обвинения.

Не содержат материалы уголовного производства и постановления о таком отказе, как того требуют правила ч. 1 ст. 340 УПК.

Безусловно уголовное производство по уголовному правонарушению по ч. 1 ст. 191 УК по правилам УПК может быть начато только по заявлению потерпевшего (п. 3 ч. 1 ст. 477 УПК в ред., действующий до 10.01.2019), однако применению ч. 6 ст. 340 УПК должен предшествовать отказ прокурора от поддержки государственного обвинения, поскольку без такового, даже при неявке потерпевшей в судебные заседания, нельзя считать, что уголовное производство приняло форму частного, и приравнивать такую неявку к отказу от обвинения.

Ведь соответствующее обвинение приобретает статус частного и осуществляется по процедуре частного обвинения, если потерпевший выразил согласие на поддержание обвинения в суде.

В то же время в указанном деле местный суд оставил без должного внимания положения ст. 325 УПК, согласно которому, если в судебное заседание не прибыл по вызову потерпевший, надлежащим образом уведомленный о дате, времени и месте судебного заседания, суд, заслушав мнение участников судебного производства, в зависимости от того, возможно ли при его отсутствии выяснить все обстоятельства во время судебного разбирательства, решает вопрос о проведении судебного разбирательства без потерпевшего или об отложении судебного разбирательства. Суд имеет право наложить денежное взыскание на потерпевшего в случаях и порядке, предусмотренных гл. 12 УПК. Суд первой инстанции не использовал названные возможности, предоставленные УПК, в полной мере и не обеспечил надлежащего рассмотрения уголовного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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