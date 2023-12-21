Вопрос, в суды какой юрисдикции обращаться женщинам, потерявшим мужа на войне, до сих пор не решен Большой Палатой Верховного Суда

«Гражданские» суды считают, что вопрос установления факта проживания одной семьей с погибшим военным – это дела админсудов, админсуды часто считают иначе, - Большая Палата Верховного Суда до сих пор не поставила в этом точку.

Женщины, проживавшие совместно с ныне погибшими мужчинами-военнослужащими, массово обращаются в суды за установлением факта проживания одной семьей. Верховная Рада недавно приняла закон (законопроект 9226), которым дополнительно закрепила за гражданскими женами право на получение единоразовой денежной помощи – но после установления судом юридического факта.

Тем временем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в украинских судах до сих пор нет определенности, какой же суд – гражданский или административный – должен устанавливать такой юридический факт. В итоге, женщинам просто отказывают в открытии производства.

Сформировалась разная практика по делам по установлению факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим и на уровне Верховного Суда.

Так, 22 марта 2023 года Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в постановлении по делу №290/289/22-ц заключил, что требования женщины об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака с супругом, погибшим при участии в боевых действиях и обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и сдерживании вооруженной агрессии РФ, не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Недавно КГС Верховного Суда в постановлении от 4 декабря 2023 года по делу №146/922/23 вновь заключил, что требования женщины об установлении факта проживания одной семьей как жены и мужа без регистрации брака с мужчиной, погибшим при участии в боевых действиях и обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и сдерживании вооруженной РФ, не подлежат решению в порядке гражданского судопроизводства.

Однако Кассационный административный суд Верховного Суда в одном из своих решений назвал эти выводы ошибочными.

Так, Кассационный административный суд постановлением от 22 сентября 2023 передал дело №560/17953/21 на Большую Палату Верховного Суда, которая должна решить, куда же обращаться женам погибших военных – в суды общей или административной юрисдикции.

Решения БП ВС до сих пор нет, поэтому одни суды продолжают отказывать женщинам в открытии производства, другие – ждут решения БП ВС.

При этом два судьи Большой Палаты Верховного Суда высказали особое мнение, что такой вопрос вовсе не стоит того, чтобы его рассматривала целая БП ВС. Это судьи Олег Ткачук и Дмитрий Гудыма.

Что решил КГС

По делу №290/289/22-ц гражданская жена погибшего военнослужащего обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания одной семьей супругов без регистрации брака, заинтересованные лица: воинская часть и Министерство обороны.

Свои требования обосновывала тем, что с марта 2018 находилась в фактических брачных отношениях и проживала одной семьей с мужем. После военного нападения РФ и объявления военного положения мужчина был призван на военную службу.

Мужчина погиб 1 апреля 2022 года во время участия в боевых действиях.

Поскольку она имеет право на получение единовременного социального пособия в связи со смертью своего супруга, просила установить факт его проживания одной семьей без регистрации брака.

Первый и апелляционный суды удовлетворили заявление женщины.

Однако в декабре 2022 года Министерство обороны подало в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просило отказать женщине в удовлетворении заявления.

Верховный Суд указал, что между заявительницей и Минобороны возник спор, связанный с доказательством наличия оснований для подтверждения за ней определенного социально-правового статуса по назначению и выплате единовременного денежного пособия семьи военнослужащего, не связанного с какими-либо гражданскими правами и обязанностями заявительницы, их возникновением, существованием и прекращением.

Поэтому по предмету и возможным правовым последствиям этот спор существует в сфере публично-правовых отношений, а следовательно, не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба Минобороны подлежит частичному удовлетворению, а предыдущие судебные решения – отмене с закрытием производства по делу. Женщине Верховный Суд разъяснил ее право обратиться с соответствующим иском в суд административной юрисдикции.

Как отреагировали админсуды

Однако в дальнейшем вопросов меньше не стало.

Так, судя по Реестру судебных решений, после решения КГС ВС административные суды первой инстанции отказывали в открытии производств по подобным делам.

В частности, по делу 400/6754/23 истица обратилась в Николаевский окружной административный суд с иском об установлении факта проживания одной семьей. Обращение с таким иском именно в административный суд обосновала выводами Верховного Суда, которые изложены в упомянутом постановлении от 22.03.2023 г. по делу № 290/289/22-ц.

Однако, как указал Николаевский ОАС в определении, «решение Верховного Суда по делу №290/289/22-ц, которым фактически внесены изменения в предметную юрисдикцию административных судов, не может подменить собой нормы процессуального закона».

«В части юрисдикции, в первую очередь, административный суд должен руководствоваться именно нормами процессуального Закона. Дела по установлению фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в порядке отдельного производства по правилам Гражданского процессуального кодекса Украины. Рассмотрение дел отдельного производства имеет свои особенности, не свойственные и не присущие административному судопроизводству.

Частью 2 ст. 245 КАС Украины определен перечень решений, которые может принять административный суд при удовлетворении иска. Установление факта, имеющего юридическое значение, среди такого списка отсутствует.

Примерное дело в подобных правоотношениях отсутствует, как и решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу юрисдикции подобных споров. С учетом изложенного суд считает, что данный спор должен быть рассмотрен по правилам гражданского судопроизводства», - указал суд, отказывая в открытии производства.

Аналогичный вывод пришел Черновицкий ОАС в определении по делу №600/4354/23-а.

«Поскольку решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу разграничения предметной юрисдикции по данному вопросу отсутствует, а административный суд лишен процессуальной возможности устанавливать какие-либо юридические факты, тем более по правилам отдельного производства, определенным ГПК, такой административный суд не является судом, который установлен законом о рассмотрении такой категории дел», - отметил Черновицкий ОАС.

Фактически то же отметил и Днепропетровский окружной административный суд в постановлении об отказе в открытии производства по делу №160/16227/23: «Административный суд лишен правовых (законодательных) возможностей устанавливать (признавать) любые юридические факты».

Большая Палата

11 октября 2023 года Большая Палата Верховного Суда (судья-докладчик Наталья Шевцова) приняла от КАС ВС к рассмотрению упомянутое дело №560/17953/21. Судебное заседание должно было состояться 9 ноября. Но до сих пор никаких данных о правовой позиции в этом вопросе от БП ВС нет.

Автор: Наталя Мамченко

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