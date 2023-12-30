Судьи смогут получать награды, награды, грамоты, не связанные с осуществлением правосудия

Вступил в силу закон, расширяющий возможности награждения судей.

Судьям разрешат получать награды, награды и грамоты. 30 декабря вступил в силу закон по усовершенствованию процедур судейской карьеры (законопроект 10140-д). По новому Закону № 3511-IX в ч. 9 ст. 56 Закона о судоустройстве и статусе судей будет предусмотрено, что судья до увольнения с должности или прекращения его полномочий может быть награжден государственными наградами только за проявленное им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни, за действия, связанные с участием и/или содействием обороне Украины, защите ее территориальной целостности и неприкосновенности, а также любыми другими наградами, наградами, грамотами, не связанными с осуществлением правосудия.

Напомним, по прошлой редакции закона судьи не могли получать награды, награды или грамоты вообще. Ч. 9 определяла, что судья до увольнения с должности или прекращения его полномочий не может быть награжден государственными наградами, а также какими-либо другими наградами, наградами, грамотами. Судья может быть награжден государственными наградами только за проявленное им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон повысил «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Также по новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», собеседования с несколькими сотнями кандидатов на должности судей Комиссия планирует начать уже в январе 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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