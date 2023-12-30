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Судді зможуть отримувати нагороди, відзнаки, грамоти, не пов’язані із здійсненням правосуддя

07:59, 30 грудня 2023
Набув сили закон, який розширює можливості нагородження суддів.
Судді зможуть отримувати нагороди, відзнаки, грамоти, не пов’язані із здійсненням правосуддя
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Суддям дозволять отримувати нагороди, відзнаки і грамоти. 30 грудня набув сили закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (законопроект 10140-д). За новим Законом № 3511-IX у ч. 9 ст. 56 Закону про судоустрій і статус суддів буде передбачено, що суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень може бути нагороджений державними нагородами лише за виявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя, за дії, пов’язані з участю та/або сприянням обороні України, захисту її територіальної цілісності і недоторканності, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами, не пов’язаними із здійсненням правосуддя.

Нагадаємо, за попередньою редакцією закону судді не могли отримувати нагороди, відзнаки чи грамоти взагалі. Ч. 9 визначала, що суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», новим законом підвищили «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Також за новим законом ВККС завершує конкурси на зайняття вакантних посад суддів, оголошені 14 вересня, за правилами, що діють після набрання чинності Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», співбесіди з кількома сотнями кандидатів на посади суддів Комісія планує розпочати вже у січні 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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