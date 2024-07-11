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Полицейский запрыгнул на мопед потерпевшего и, применяя удушение, нанес удары в голову – Верховный Суд сделал вывод о применении насилия при безосновательном задержании

07:30, 11 июля 2024
Безосновательная попытка полицейского задержать потерпевшего при отсутствии в действиях последнего правонарушения, применения физического насилия с причинением телесных повреждений свидетельствует о доказанности виновности правоохранителя в превышении служебных полномочий – Верховный Суд.
Полицейский запрыгнул на мопед потерпевшего и, применяя удушение, нанес удары в голову – Верховный Суд сделал вывод о применении насилия при безосновательном задержании
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О доказанности виновности работника правоохранительного органа в превышении служебных полномочий свидетельствует безосновательная попытка задержать потерпевшего при отсутствии в действиях последнего правонарушения, применения физического насилия к нему с причинением телесных повреждений. Об этом указала коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 22 мая 2024 года по делу №749/19/22.

Обстоятельства дела

Как следует из решения Верховного Суда, полицейский, не выдвигая требования остановиться, внезапно подбежал сзади к водителю мопеда и умышленно ударил его кулаком в плечо, после чего применил способ удушения путем захвата рукой шеи потерпевшего.

Далее, не выдвигая никаких законных требований и не представившись, грубо нарушая правила принудительной остановки двухколесного транспортного средства, запрыгнул на мопед сзади потерпевшего и применяя к нему способ удушения путем захвата рукой шеи, во время движения мопеда на протяжении около 400 метров продолжил незаконное применение не менее пяти ударов в голову последнего, в результате чего тот потерял равновесие и упал с мопеда.

После того как потерпевший поднялся на ноги и подошел к мопеду, чтобы заглушить двигатель, обвиняемый приблизился и нанес ему удар в голову, в результате чего пострадавший упал на землю и потерял сознание.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал невиновным и оправдал полицейского в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 365 УК.

Апелляционный суд отменил этот приговор и вынес новый, которым признал виновным и осудил полицейского по ч. 2 ст. 365 УК. Назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины на срок 3 года. На основании ст. 54 УК лишил специального звания «капитан полиции». Также указанным приговором удовлетворены гражданские иски и взысканы с осужденного в пользу КНП «Черниговская областная больница» Черниговского областного совета и КНП «Сновская центральная районная больница» расходы на стационарное лечение больного в сумме 6327 грн и 12564 грн соответственно.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что выдвинутое ему обвинение неконкретно, отрицает установленный судами факт нанесения потерпевшему телесных повреждений. Считает, что стороной обвинения не доказана объективная и субъективная стороны инкриминируемого ему по ч. 2 ст. 365 УК уголовного преступления.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменения приговор апелляционного суда. КУС считает, что апелляционный суд, повторно исследовав обстоятельства уголовного производства и доказательства, которые в дальнейшем положил в основу обвинительного приговора, среди которых показания осужденного, потерпевшего, свидетелей, письменные доказательства пришел к убедительному выводу о доказанности виновности лица в совершении инкриминируемого уголовного право.

Выход работника правоохранительного органа за пределы предоставленных ему прав и полномочий был очевиден для обвиняемого, ведь при отсутствии в действиях потерпевшего правонарушения он безосновательно пытался задержать последнего, применяя физическое насилие, нанес ему телесные повреждения.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК, состоит из совершения действий, предусмотренных диспозицией уголовно-правовой нормы, то есть умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий и соответствующих последствий.

При этом в составе преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК, последствия, указанные в ч. 1 настоящей статьи в понимании п. 3 примечания к ст. 364 УК, замещаются другим признаком – применение насилия, угроза его применения, применение оружия или специальных средств, болезненные и оскорбляющие личное достоинство потерпевшего, действия.

КУС обращает внимание, что в уголовно-правовом аспекте понятием насилия, в том числе и как способа совершения уголовного правонарушения, охватывается само противоправное влияние на личную неприкосновенность, здоровье или жизнь потерпевшего, а также последствия такого влияния в виде задачи физической боли, причинения телесных повреждений или смерти. Следовательно, понятие «насилие» распространяется на способ совершения деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК, и на обусловленные его применением последствия.

С субъективной стороны преступление, инкриминируемое лицу по ч. 2 ст. 365 УК, характеризуется преднамеренной формой вины.

Должностное лицо осознает, что действия, которые оно совершает, выходят за пределы предоставленных ему властных или служебных полномочий, желает их совершить и путем применения насилия, учитывая желающее или сознательно предполагающее последствия его применения, к некоторым из которых не исключается неосторожное отношение.

Мотив и цель насильственных действий могут быть разными и на квалификацию не влияют.

Доказывание субъективной стороны уголовного правонарушения довольно часто основывается не на основе одного или нескольких прямых доказательств, а на анализе именно совокупности всех доказательств, указывающих на характер действий обвиняемого, способ совершения общественно опасного деяния, обстановку, в которой действовало соответствующее лицо и т.п. на основании чего и делается вывод о доказанности вне разумного сомнения или недоказанности (согласно этому стандарту доказывания) признаков субъективной стороны.

Автор: Наталья Мамченко 

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