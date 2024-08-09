В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении правил финансирования избирательных кампаний и осуществлении контроля избирательных фондов

Группа народных депутатов из разных фракций внесла законопроект, которым предлагается изменить правила финансирования избирательных кампаний.

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект 11462 о внесении изменений в Избирательный кодекс, законы о политических партиях и Центральную избирательную комиссию по правилам финансирования избирательных кампаний и осуществлении контроля избирательных фондов. Инициаторами законопроекта выступают народные депутаты Украины, члены фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко (заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственной власти), Иван Юнаков, Оксана Дмитриева, Дмитрий Микиша, Василий Мокан, а также Ярослав Юрчишин («Голос») и ныне внефракционная Марьяна Безуглая.

Проектом предлагаются следующие изменения:

закрепляются функции контроля (анализа) финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов только за одним государственным органом – Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК);

определяется порядок и процедура представления отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов на всех типах выборов в информационно-коммуникационную систему, держателем которой является НАПК, и их обнародование;

вводится публикация данных о движении средств и отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов, размещенных в публичной части информационно-коммуникационной системы;

вводится выборочный контроль избирательных фондов кандидатов на выборах народных депутатов и местных выборах с учетом рисков финансово-хозяйственной и другой деятельности;

упрощается система счетов избирательных фондов на всех типах выборов;

согласовываются ограничения и лимиты относительно добровольных взносов в избирательные фонды на всех типах выборов и т.д.

Как указывают авторы, в настоящее время Избирательный кодекс предусматривает, что НАПК обеспечивает обнародование в публичной части Единого государственного реестра отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов, поданных распорядителями соответствующих избирательных фондов.

В то же время Избирательный кодекс не определяет ни порядок, ни процедуру представления финансовой отчетности о поступлении и использовании средств избирательных фондов с помощью электронных сервисов Реестра отчетности политических партий. В то же время предусмотрено представление таких отчетов в бумажной форме и электронном виде одновременно в два государственных органа ЦИК и НАПК и соответственно обнародование финансовой отчетности на официальных веб-сайтах указанных государственных органов.

В соответствии с постановлением ЦИК от 12 августа 2022 №90 «О некоторых вопросах представления предусмотренных Избирательным кодексом Украины финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политических партий, их местных организаций, кандидатов на общегосударственных и местных выборах» ЦИК согласился с предложением НАПК относительно возможности введение представления предусмотренных Избирательным кодексом финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политических партий, их местных организаций, кандидатов на общегосударственных и местных выборах с помощью электронных сервисов Реестра и необходимостью в этой связи осуществить доработку и внедрение не позднее даты начала избирательного процесса последующих очередных общегосударственных выборов соответствующих электронных сервисов (необходимого программного обеспечения) на основе Реестра.

В настоящее время ведутся работы по доработке Реестра, в том числе и по возможности введения представления финансовых отчетов средствами Реестра.

Но, по мнению депутатов, есть необходимость в уточнении отдельных вопросов функционирования Реестра, а также более четком законодательном регулировании порядка и процедуры представления финансовых отчетов.

Финансирование избирательных кампаний (предвыборной агитации) в Украине происходит за счет средств избирательных фондов, контроль за которыми на общегосударственных выборах должны осуществлять НАПК, ЦИК (соответствующее региональное или территориальное представительство ЦИК) и банк, в котором открыт соответствующий счет. На местных выборах предусмотрен выборочный контроль со стороны территориальных избирательных комиссий и банка, где открыт счет избирательного фонда.

По мнению авторов проекта, отсутствие законодательно определенного единого государственного органа, на который возложена обязанность осуществления контроля (анализа) финансовых отчетов, приводит к дублированию полномочий между ЦИК и НАПК по контролю за финансированием политической деятельности и предвыборной агитации и, как следствие, к неэффективному использованию ресурсов. Вместе с тем обоим институтам не хватает необходимых ресурсов и инструментов для того, чтобы эффективно анализировать расходы на предвыборную агитацию кандидатов на выборах народных депутатов Украины и расходы организаций партий, кандидатов на местных выборах или выявлять нарушения правил финансирования из-за значительного количества отчетов.

В связи с этим система контроля за финансированием избирательных кампаний требует закрепления функций контроля (анализа) финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов только за одним государственным органом – Национальным агентством по предотвращению коррупции и введением выборочного контроля собственных избирательных фондов кандидатов на выборах народных депутатов Украины и избирательных фондов организаций партий и кандидатов на местных выборах с учетом рисков финансово хозяйственной и другой деятельности.

Также, по мнению депутатов, необходимо уточнить отдельные вопросы функционирования избирательных фондов на всех типах выборов, в частности: упрощение системы счетов избирательных фондов, усовершенствование порядков формирования избирательных фондов, согласование ограничений и лимитов относительно осуществления добровольных взносов в избирательные фонды и т.д.

Проект был разработан совместно с представителями ЦИК, НАПК, международными партнерами и экспертами из общественных организаций в рамках деятельности Рабочей группы Комитета по наработке комплексных изменений в избирательное законодательство с целью унификации механизмов правового регулирования избирательного процесса в Украине.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада может вернуться к рассмотрению одной из версий законопроекта 6369 о предотвращении и противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства. Первая версия предусматривала ограничения для граждан Украины, имеющих или тех, которые приобрели гражданство иностранного государства, быть членами политических партий, избирательных комиссий или комиссий по референдуму, официальными наблюдателями на выборах и референдумах, иметь доступ к государственной тайне, быть руководителями на объектах государственной собственности, имеющие стратегическое значение, состоять в должностях, связанных с выполнением функций государства, местного самоуправления. Также предлагалось установить обязанность гражданам Украины, которые претендуют на должности публичной службы, планируют стать членами политической партии, избирательной комиссии или комиссии по референдуму, официальными наблюдателями на выборах и референдумах, оформить доступ к государственной тайне, быть руководителями на стратегических объектах. государственной собственности, представлять декларацию с указанием сведений о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства.

Автор: Наталья Мамченко

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