Свадебные тенденции 2024: украинцы чаще разводятся и реже женятся

После свадебного бума в первый год полномасштабного вторжения ежегодно количество бракосочетаний постепенно уменьшается.

В Украине за первое полугодие 2024 года было заключено более 72 тысяч браков, что на 15% меньше, чем в прошлом. В то же время разводов увеличилось в полтора раза. Об этом сообщает Опендатабот.

Так, с начала года украинцы создали 72766 новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период в прошлом году, и на треть меньше к 2022 году.

«Стоит отметить, что после свадебного бума в первый год полномасштабного вторжения ежегодно количество бракосочетаний постепенно уменьшалось. В этом году впервые было создано даже меньше новых семей, чем до войны», - говорится в сообщении.

В то же время украинцы все чаще заключают брачные договоры. С начала года нотариусы использовали 3768 нотариальных бланков для брачного договора, что на четверть больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Чаще украинцы женятся в Киеве - 9 392 новых семей было создано здесь в этом году. Второе место занимает Днепропетровская область – 7 076 бракосочетаний, а третье – Одесская область, где заключили 4 896 браков.

Отмечается, что после спада в первый год полномасштабного вторжения два года стабильно увеличивается развод. Так, 15578 расторжений брака было зарегистрировано за первые шесть месяцев 2024 года.

Это в 1,5 раза больше соответствующего периода прошлого года и на 18% больше, чем за первое полугодие 2021 года. Больше украинцы разводятся в Киеве, на Днепропетровщине и Харьковщине.

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