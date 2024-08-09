Пентагон не считает украинскую операцию в Курской области эскалацией

Министерство обороны США считает прорыв ВСУ в Курской области не эскалацией, а стратегическим шагом.

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Министерство обороны США не считает операцию украинских сил в Курской области россии актом эскалации. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, как сообщает журналист Остап Яриш.

«Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя», - сказала Сингх.

Она также подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине необходимую поддержку для достижения ее военных целей.

Напомним, украинские военные смогли достичь оперативной внезапности на границе с рф, в частности, в Курской области.

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