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Пентагон не считает украинскую операцию в Курской области эскалацией

11:48, 9 августа 2024
Министерство обороны США считает прорыв ВСУ в Курской области не эскалацией, а стратегическим шагом.
Пентагон не считает украинскую операцию в Курской области эскалацией
Источник фото: DW
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Министерство обороны США не считает операцию украинских сил в Курской области россии актом эскалации. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, как сообщает журналист Остап Яриш.

«Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя», - сказала Сингх.

Она также подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине необходимую поддержку для достижения ее военных целей.

Напомним, украинские военные смогли достичь оперативной внезапности на границе с рф, в частности, в Курской области.

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