Можно ли в течение дня присылать несколько форм отчетности в электронном виде, и какая будет считаться оригиналом

Налоговая сообщает, что отправить повторно один и тот же налоговый отчет можно только для исправления ошибок.

Налоговая служба в Черновицкой области объясняет, можно ли в течение дня присылать несколько форм отчетности в электронном виде и которая будет считаться оригиналом.

Отмечается, что в соответствии с абзацем первым п. 46.1 НКУ налоговая декларация, расчет, отчет (далее – налоговая декларация) – документ, подаваемый налогоплательщиком (в том числе обособленным подразделением в случаях, определенных НКУ) контролирующим органам в сроки, установленные законом, на основании которого осуществляется начисление и/или уплата денежного обязательства, в том числе налогового обязательства или отражаются объемы операции (операций), доходов (прибылей), в отношении которых налоговым и таможенным законодательством предусмотрено освобождение налогоплательщика от обязанности начисления и уплаты налога и сбора или документ, свидетельствующий о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, суммы удержанного и/или уплаченного налога, а также суммы начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Приложения к налоговой декларации являются ее неотъемлемой частью.

Электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с НКУ, законами Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» с изменениями и дополнениями и от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронной идентификации доверительные услуги» с изменениями и дополнениями без заключения соответствующего договора.

Пунктом двенадцатым разд. ІІ Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Минфина от 06.06.2017 №557 с изменениями и дополнениями (далее – Порядок №557) указано, если налогоплательщиком направлено в контролирующие органы несколько экземпляров одного электронного документа (в случае исправления, не квитанции и т.п.), оригиналом считается электронный документ, отправленный в контролирующие органы последним до истечения предельного срока, установленного законодательством для представления такого документа, при условии, что он был сформирован правильно и принят (зарегистрирован), о чем автору поступила вторая квитанция о принятии.

То есть согласно Порядку №557 нет ограничений по отправке налогоплательщиком в течение одного дня нескольких отчетных документов в электронном виде по разным налоговым декларациям. Кроме того, налогоплательщик вправе повторно отправлять налоговые декларации в случае исправления ошибок до истечения их предельного срока представления, указав при этом тип документа «отчетный новый».

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