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Как изменится крипторынок до конца года, – прогнозы аналитиков

17:43, 9 августа 2024
Сейчас биткоин восстанавливается и его цена составляет около $60,6 тысяч.
Как изменится крипторынок до конца года, – прогнозы аналитиков
Источник фото: ElitExpert
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Прошедший понедельник стал одним из самых сложных дней в истории биткоина. В течение 24 часов самая популярная криптовалюта потерпела падение на 18%, достигнув уровня $49,5 тыс. - самого низкого показателя с начала года.

Рынок криптовалют пережил масштабную распродажу активов. Согласно данным Coinglass, было ликвидировано позиций более чем на $1 млрд, а разница между ценами покупки и продажи биткоина за день была рекордной с ноября 2022 года, когда произошло банкротство биржи FTX.

Вместе с биткоином обвалились и другие криптовалюты. Например, эфириум в понедельник потерял 20% стоимости, снизившись до $2,2 тыс. за монету - уровня конца прошлого года.

Основной причиной обвала крипторынка стала паника на фондовых рынках из-за опасений рецессии в США. Инвесторы начали массово выводить деньги из рисковых активов, к которым относится и криптовалюта. Все началось после публикации статистики безработицы в США 2 августа. Уровень безработицы вырос с 4,1% в июне до 4,3%, а количество новых рабочих мест составило всего 114 тыс., хотя прогнозировался показатель в 175 тыс.

Несмотря на обвал в понедельник, цена биткоина несколько восстановилась и сейчас составляет около $60,6 тыс. Это на 5,4% меньше по сравнению с началом августа. Восстановление цены BTC совпадает с улучшением ситуации на фондовых рынках, которые после спада в начале месяца также начали расти. Главный японский индекс Nikkei 225 оценивается на 2,8% ниже уровня до обвала, тогда как американский S&P 500 снизился на 1,7%.

Как пишет Минфин, прогнозы относительно будущей цены биткоина разнятся. Роберт Кийосаки, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", заявил, что "падение - это время, когда храбрые становятся богаче, а трусы беднеют", и призвал инвестировать в биткоин и золото. Он надеется, что к концу года BTC достигнет $350 тыс.

Сейчас участники рынка прогнозируют колебания цены биткоина в пределах $50-60 тыс. в ближайшее время.

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