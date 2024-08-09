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Як зміниться крипторинок до кінця року, – прогнози аналітиків

17:43, 9 серпня 2024
Наразі біткоїн відновлюється і його ціна становить близько $60,6 тисяч.
Як зміниться крипторинок до кінця року, – прогнози аналітиків
Джерело фото: ElitExpert
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Минулий понеділок став одним з найскладніших днів в історії біткоїну. Протягом 24 годин найпопулярніша криптовалюта зазнала падіння на 18%, досягнувши рівня $49,5 тис. — найнижчого показника з початку року.

Ринок криптовалют пережив масштабний розпродаж активів. Згідно з даними Coinglass, було ліквідовано позицій на понад $1 млрд, а різниця між цінами купівлі та продажу біткоїну за день була рекордною з листопада 2022 року, коли відбулося банкрутство біржі FTX.

Разом із біткоїном обвалились і інші криптовалюти. Наприклад, ефіріум у понеділок втратив 20% вартості, знизившись до $2,2 тис. за монету — рівня наприкінці минулого року.

Основною причиною обвалу крипторинку стала паніка на фондових ринках через побоювання рецесії в США. Інвестори почали масово виводити гроші з ризикових активів, до яких відноситься і криптовалюта. Все почалося після публікації статистики безробіття у США 2 серпня. Рівень безробіття зріс з 4,1% у червні до 4,3%, а кількість нових робочих місць склала лише 114 тис., хоча прогнозувався показник у 175 тис.

Попри обвал у понеділок, ціна біткоїну дещо відновилася і наразі становить близько $60,6 тис. Це на 5,4% менше порівняно з початком серпня. Відновлення ціни BTC співпадає з покращенням ситуації на фондових ринках, які після спаду на початку місяця також почали зростати. Головний японський індекс Nikkei 225 оцінюється на 2,8% нижче від рівня до обвалу, тоді як американський S&P 500 знизився на 1,7%.

Як пише Мінфін, прогнози щодо майбутньої ціни біткоїну різняться. Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», заявив, що «падіння — це час, коли хоробрі стають багатшими, а боягузи біднішають», і закликав інвестувати в біткоїн та золото. Він сподівається, що до кінця року BTC досягне $350 тис.

Наразі учасники ринку прогнозують коливання ціни біткоїну в межах $50−60 тис. найближчим часом.

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