У Києві затримали агентку рф, яка організовувала підпали військових автомобілів

Жінку затримали коли вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, як доказ для ворожих спецслужб.

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У Києві затримали російську агентку, яка організовувала підпали військових автівок. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, підозрювану завербував співробітник головного управління генштабу зс рф для проведення підривної діяльності в столиці та дискредитації українських військових. За задумом представника спецслужб рф вона мала створити власний агентурний осередок у м. Києві з числа мешканців столиці. Їхнім основним завданням був підпал службових авто сил оборони», - йдеться в повідомленні ОГП.

Підозрювана координувала дії паліїв, а також надавала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі військових.

Щоб викрити зловмисницю, правоохоронці задіяли «подвійного агента» - також мешканця столиці, викритого раніше українською спецслужбою.

Жінку затримали, коли вона намагалася зняти на відео один із підпалів як доказ для спецслужб рф. На місці події правоохоронці вилучили саморобний запалювальний пристрій і мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора мешканці Києва повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюють інших людей, причетних до підпалів військових автомобілів у столиці.

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