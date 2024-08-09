В Киеве задержали агентку рф, которая организовывала поджоги военных автомобилей

Женщину задержали, когда она лично пыталась снять на видео один из поджогов, как доказательство для вражеских спецслужб.

В Киеве задержали российскую агентку, которая организовывала поджоги военных автомобилей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, подозреваемую завербовал сотрудник главного управления генштаба из рф для проведения подрывной деятельности в столице и дискредитации украинских военных. По замыслу представителя спецслужб рф она должна была создать собственную агентурную ячейку в Киеве из числа жителей столицы. Их основной задачей был поджог служебных автомобильных сил обороны», - говорится в сообщении ОГП.

Подозреваемая координировала действия поджигателей, а также предоставляла им инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми они должны были уничтожать военные автомобили.

Чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители задействовали двойного агента - также жителя столицы, разоблаченного ранее украинской спецслужбой.

Женщину задержали, когда она пыталась снять на видео один из поджогов как доказательство спецслужб рф. На месте происшествия правоохранители изъяли самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с поличным.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора жители Киева уведомлены о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Злоумышленницы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливают других людей, причастных к поджогам военных автомобилей в столице.

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