Пентагон не вважає українську операцію у Курській області ескалацією

Міністерство оборони США вважає прорив ЗСУ у Курській області не ескалацією, а стратегічним кроком.

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Міністерство оборони США не вважає операцію українських сил у Курській області росії актом ескалації. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, як повідомляє журналіст Остап Яриш.

«Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою», — сказала Сінгх.

Вона також підтвердила, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні необхідну підтримку для досягнення її військових цілей.

Нагадаємо, українські військові змогли досягти оперативної раптовості на кордоні з рф, зокрема, у Курській області.

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