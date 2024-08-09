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Весільні тенденції 2024: українці частіше розлучаються та рідше одружуються

14:45, 9 серпня 2024
Після весільного буму у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшується.
Весільні тенденції 2024: українці частіше розлучаються та рідше одружуються
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В Україні за перше півріччя 2024 року уклали понад 72 тисячі шлюбів, що на 15% менше, ніж торік. Водночас розлучень побільшало у півтора раза. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, від початку року українці створили 72 766 нових сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року.

«Варто зауважити, що після весільного буму у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до великої війни», - йдеться у повідомленні.

Водночас українці дедалі частіше укладають шлюбні договори. З початку року нотаріуси використали 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору, що на чверть більше, аніж за відповідний період торік.

Найчастіше українці одружуються у Києві - 9 392 нових сімей було створено тут цьогоріч. Друге місце посідає Дніпропетровщина - 7 076 одружень, а третє - Одещина, де уклали 4 896 шлюбів.

Зазначається, що після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення два роки поспіль стабільно більшає розлучень. Так, 15 578 розірвань шлюбу було зареєстровано за перші шість місяців 2024 року.

Це у 1,5 раза більше за відповідний період минулого року та на 18% більше, ніж за перше півріччя 2021 року. Найбільше українці розлучаються у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині.

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