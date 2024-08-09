У Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміну правил фінансування виборчих кампаній та здійснення контролю виборчих фондів

Група народних депутатів з різних фракцій внесла законопроект, яким пропонується змінити правила фінансування виборчих кампаній.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект 11462 про внесення змін до Виборчого кодексу, законів про політичні партії і про Центральну виборчу комісію щодо правил фінансування виборчих кампаній та здійснення контролю виборчих фонді. Ініціаторами законопроекту виступають народні депутати України, члени фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко (заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади), Іван Юнаков, Оксана Дмитрієва, Дмитро Микиша, Василь Мокан, а також Ярослав Юрчишин («Голос») і нині позафракційна Мар’яна Безугла.

Проектом пропонуються наступні зміни:

закріплюються функції контролю (аналізу) фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів лише за одним державним органом – Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК);

визначається порядок та процедура подання звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів на всіх типах виборів до інформаційно-комунікаційної системи, держателем якої є НАЗК, та їх оприлюднення;

запроваджується публікація даних про рух коштів та звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів, розміщених у публічній частині інформаційно-комунікаційної системи;

запроваджується вибірковий контроль виборчих фондів кандидатів на виборах народних депутатів та на місцевих виборах з урахуванням ризиків фінансово-господарської та іншої діяльності;

спрощується система рахунків виборчих фондів на усіх типах виборів;

узгоджуються обмеження та ліміти щодо здійснення добровільних внесків до виборчих фондів на усіх типах виборів тощо.

Як вказують автори, на даний час Виборчий кодекс передбачає, що НАЗК забезпечує оприлюднення у публічній частині Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, поданих розпорядниками відповідних виборчих фондів.

Водночас Виборчий кодекс не визначає ні порядку, ні процедури подання фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів за допомогою електронних сервісів Реєстру звітності політичних партій. Натомість передбачено подання таких звітів в паперовій формі та електронному вигляді одночасно до двох державних органів ЦВК та НАЗК і відповідно оприлюднення фінансової звітності на офіційних веб-сайтах вказаних державних органів.

Відповідно до постанови ЦВК від 12 серпня 2022 року №90 «Про деякі питання подання передбачених Виборчим кодексом України фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, їх місцевих організацій, кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах» ЦВК погодилася з пропозицією НАЗК щодо можливості запровадження подання передбачених Виборчим кодексом фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, їх місцевих організацій, кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах за допомогою електронних сервісів Реєстру та необхідністю у зв’язку з цим здійснити доопрацювання та впровадження не пізніше дати початку виборчого процесу наступних чергових загальнодержавних виборів відповідних електронних сервісів (необхідного програмного забезпечення) на основі Реєстру.

Наразі ведуться роботи з доопрацювання Реєстру, зокрема і для можливості запровадження подання фінансових звітів засобами Реєстру.

Але, на думку депутатів, є необхідність в уточненні окремих питань функціонування Реєстру, а також у більш чіткому законодавчому регулюванні порядку та процедури подання фінансових звітів.

Фінансування виборчих кампаній (передвиборної агітації) в Україні відбувається за рахунок коштів виборчих фондів, контроль за якими на загальнодержавних виборах мають здійснювати НАЗК, ЦВК (відповідне регіональне або територіальне представництво ЦВК) і банк, в якому відкрито відповідний рахунок. На місцевих виборах передбачений вибірковий контроль з боку територіальних виборчих комісій і банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду.

На думку авторів проекту, відсутність законодавчо визначеного єдиного державного органу, на який покладено обов’язок здійснення контролю (аналізу) фінансових звітів призводить до дублювання повноважень між ЦВК і НАЗК щодо контролю за фінансуванням політичної діяльності та передвиборної агітації та, як наслідок, до неефективного використання ресурсів. Разом з тим, обом інституціям не вистачає необхідних ресурсів та інструментів для того, щоб ефективно аналізувати витрати на передвиборну агітацію кандидатів на виборах народних депутатів України та витрати організацій партій, кандидатів на місцевих виборах або виявляти порушення правил фінансування через значну кількість звітів.

У зв’язку з цим система контролю за фінансуванням виборчих кампаній потребує закріплення функцій контролю (аналізу) фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів лише за одним державним органом – Національним агентством з питань запобігання корупції та запровадженням вибіркового контролю власних виборчих фондів кандидатів на виборах народних депутатів України та виборчих фондів організацій партій і кандидатів на місцевих виборах з урахуванням ризиків фінансово-господарської та іншої діяльності.

Також, на думку депутатів, є необхідність уточнення окремих питань функціонування виборчих фондів на усіх типах виборів, зокрема: спрощення системи рахунків виборчих фондів, удосконалення порядків формування виборчих фондів, узгодження обмежень та лімітів щодо здійснення добровільних внесків до виборчих фондів тощо.

Проект був напрацьований спільно з представниками ЦВК, НАЗК, міжнародними партнерами та експертами з громадських організацій в рамках діяльності Робочої групи Комітету щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство з метою уніфікації механізмів правового регулювання виборчого процесу в Україні.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада може повернутися до розгляду однієї з версій законопроекту 6369 про запобігання та протидію загрозам нацбезпеці в сфері громадянства. Перша версія передбачала обмеження для громадян України, які мають або набули громадянство іноземної держави, бути членами політичних партій, виборчих комісій чи комісій з референдуму, офіційними спостерігачами на виборах та референдумах, мати доступ до державної таємниці, бути керівниками на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення, перебувати на посадах, пов'язаних з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Також пропонувалося встановити обов'язок для громадян України, які претендують на посади публічної служби, планують стати членами політичної партії, виборчої комісії чи комісії з референдуму, офіційними спостерігачами на виборах та референдумах, оформити доступ до державної таємниці, бути керівниками на стратегічних об'єктах державної власності, подавати декларацію із зазначенням відомостей про наявність (відсутність) громадянства іноземної держави.

Автор: Наталя Мамченко

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