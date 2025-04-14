Совершеннолетний студент дневной формы обучения не является субъектом права на обязательную долю в наследстве – Верховный Суд

Апелляционный суд считал, что на момент смерти отца истец был совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя, но Верховный Суд выразил иную позицию.

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Совершеннолетний студент дневной формы обучения не является совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя в понимании ч. 1 ст. 1241 ГК Украины, а значит, не является субъектом права на обязательную долю в наследстве. На это указал Верховный Суд в своем постановлении от 26 февраля 2025 года по делу №753/10632/22 о признании права на обязательную долю в наследственном имуществе.

Обстоятельства дела

Истец указал, что после смерти отца он обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, предоставив справку об обучении на дневном отделении колледжа. Из письма государственного нотариуса он узнал, что при жизни отец составил завещание в пользу ответчика. Ему сообщили, что при наличии удостоверения лица с инвалидностью он мог бы воспользоваться правом на обязательную долю в наследстве. Однако он считал, что, поскольку на момент смерти отца он обучался на дневной форме в колледже, не мог работать и находился на полном содержании отца, он был совершеннолетним нетрудоспособным сыном умершего и имел право на получение доли в наследстве (ст. 1241 ГК), что также регулируется решением Конституционного Суда Украины от 11 февраля 2014 года.

Районный суд отказал в удовлетворении иска, обосновав решение тем, что сын на момент смерти наследодателя не приобрел права на обязательную долю в наследстве отца на основании ч. 1 ст. 1241 ГК Украины.

Апелляционный суд отменил решение районного суда и вынес новое решение, которым иск удовлетворил. Решение мотивировано тем, что на момент смерти отца истец достиг 18 лет, обучался на дневном отделении в образовательном учреждении, получал алименты от отца на период обучения, а следовательно, был совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя, находился на его содержании, что в соответствии с Законом «О государственном обязательном пенсионном страховании» определяет его как нетрудоспособное лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил его постановление и оставил в силе решение районного суда по следующим причинам.

Несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение (ч. 1 ст. 1241 ГК).

Нетрудоспособность должна быть подтверждена соответствующими документами, а для супругов это может означать достижение пенсионного возраста или наличие инвалидности. Право на обязательную долю возникает даже при наличии завещания, если наследодатель не завещал достаточно имущества, но если обязательная доля в наследстве определена и уже предоставлена лицу, то ее защищает содержание завещания. Нормы публичного права, которые с учетом особенностей их регулирования относят к совершеннолетним нетрудоспособным иные категории лиц, в частности п. 2 ч. 2 ст. 36 Закона «О государственном обязательном пенсионном страховании», или определяют право на содержание, не подлежат применению для определения того, относится ли совершеннолетний студент дневной формы обучения к «совершеннолетнему нетрудоспособному ребенку наследодателя» – ч. 1 ст. 1241 ГК.

С учетом обстоятельств дела суд первой инстанции сделал обоснованный вывод, что на момент смерти наследодателя истец не приобрел права на обязательную долю в наследстве отца на основании ч. 1 ст. 1241 ГК.

Автор: Наталя Мамченко

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