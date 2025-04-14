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Совершеннолетний студент дневной формы обучения не является субъектом права на обязательную долю в наследстве – Верховный Суд

11:45, 14 апреля 2025
Апелляционный суд считал, что на момент смерти отца истец был совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя, но Верховный Суд выразил иную позицию.
Совершеннолетний студент дневной формы обучения не является субъектом права на обязательную долю в наследстве – Верховный Суд
Фото: depositphotos.com
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Совершеннолетний студент дневной формы обучения не является совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя в понимании ч. 1 ст. 1241 ГК Украины, а значит, не является субъектом права на обязательную долю в наследстве. На это указал Верховный Суд в своем постановлении от 26 февраля 2025 года по делу №753/10632/22 о признании права на обязательную долю в наследственном имуществе.

Обстоятельства дела

Истец указал, что после смерти отца он обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, предоставив справку об обучении на дневном отделении колледжа. Из письма государственного нотариуса он узнал, что при жизни отец составил завещание в пользу ответчика. Ему сообщили, что при наличии удостоверения лица с инвалидностью он мог бы воспользоваться правом на обязательную долю в наследстве. Однако он считал, что, поскольку на момент смерти отца он обучался на дневной форме в колледже, не мог работать и находился на полном содержании отца, он был совершеннолетним нетрудоспособным сыном умершего и имел право на получение доли в наследстве (ст. 1241 ГК), что также регулируется решением Конституционного Суда Украины от 11 февраля 2014 года.

Районный суд отказал в удовлетворении иска, обосновав решение тем, что сын на момент смерти наследодателя не приобрел права на обязательную долю в наследстве отца на основании ч. 1 ст. 1241 ГК Украины.

Апелляционный суд отменил решение районного суда и вынес новое решение, которым иск удовлетворил. Решение мотивировано тем, что на момент смерти отца истец достиг 18 лет, обучался на дневном отделении в образовательном учреждении, получал алименты от отца на период обучения, а следовательно, был совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя, находился на его содержании, что в соответствии с Законом «О государственном обязательном пенсионном страховании» определяет его как нетрудоспособное лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил его постановление и оставил в силе решение районного суда по следующим причинам.

Несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение (ч. 1 ст. 1241 ГК).

Нетрудоспособность должна быть подтверждена соответствующими документами, а для супругов это может означать достижение пенсионного возраста или наличие инвалидности. Право на обязательную долю возникает даже при наличии завещания, если наследодатель не завещал достаточно имущества, но если обязательная доля в наследстве определена и уже предоставлена лицу, то ее защищает содержание завещания. Нормы публичного права, которые с учетом особенностей их регулирования относят к совершеннолетним нетрудоспособным иные категории лиц, в частности п. 2 ч. 2 ст. 36 Закона «О государственном обязательном пенсионном страховании», или определяют право на содержание, не подлежат применению для определения того, относится ли совершеннолетний студент дневной формы обучения к «совершеннолетнему нетрудоспособному ребенку наследодателя» – ч. 1 ст. 1241 ГК.

С учетом обстоятельств дела суд первой инстанции сделал обоснованный вывод, что на момент смерти наследодателя истец не приобрел права на обязательную долю в наследстве отца на основании ч. 1 ст. 1241 ГК.

Автор: Наталя Мамченко

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Совершеннолетний студент дневной формы обучения не является субъектом права на обязательную долю в наследстве – Верховный Суд

Апелляционный суд считал, что на момент смерти отца истец был совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя, но Верховный Суд выразил иную позицию.

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