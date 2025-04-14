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Есть провалы, но есть и успехи — опубликован отчет о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС за 2024 год

12:01, 14 апреля 2025
На данный момент у Украины провальная ситуация с разделом «Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством» — степень выполнения 24%.
Есть провалы, но есть и успехи — опубликован отчет о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС за 2024 год
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
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Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев опубликовал Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации (СА) с ЕС за 2024 год.

«Впечатления двойственные», — отметил он.

С одной стороны, в 11 из 24 сфер СА уровень выполнения обязательств превысил 90%:

▪️ интеллектуальная собственность — 98%;

▪️ образование, обучение и молодежь — 97%;

▪️ статистика и обмен информацией — 96%;

▪️ гуманитарная политика — 94%;

▪️ юстиция, свобода, безопасность, права человека — 93%;

▪️ государственные закупки — 92%;

▪️ политический диалог, национальная безопасность и оборона — 91%;

▪️ предпринимательство — 91%;

▪️ таможенные вопросы — 91%;

▪️ налогообложение — 90%;

▪️ управление государственными финансами — 90%.

Также он подчеркнул, что в то же время есть немало направлений, где до полной реализации СА очень большая дистанция, а по некоторым сферам вообще не было сделано никаких шагов вперед.

Общий уровень выполнения СА достиг показателя 81% (в 2023 году — 77%, в 2022 — 72%, в 2021 — 63%, в 2020 — 54%).

«Несмотря на прогресс — мы видим его замедление, и если не ускоримся, то не выполним все обязательства до начала следующего десятилетия (напомню, что мы работаем по документу, подписанному в первой половине 2014 года, а о его содержании было известно еще в 2011 году после парафирования, поэтому оставшиеся 19% до конечной цели — это довольно много).

У нас вообще провальная ситуация с таким разделом, как «Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством» — степень выполнения 24%, и этот показатель остается неизменным с 2019 года», — заявил он.

«Транспорт, инфраструктура, почтовые и курьерские услуги» — 58%, прогресс за год — всего +2%;

«Наука, технологии, инновации, космос» — 71%, прогресс — +3%;

«Энергетика» — 78% (прогресс — 0%), «Защита прав потребителей» — 80% (также без прогресса), «Социальная политика и трудовые отношения» — 80% (прогресс за год — +1%).

«Мягко говоря, не впечатляет, учитывая многократно озвученную цель — быть полностью готовыми к вступлению в ЕС не позже 2027 года.

Вижу необходимость усиления парламентского контроля за выполнением СА и буду предлагать заслушать на комитете состояние дел в сферах, относящихся к нашей компетенции», — добавил Гетманцев.

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