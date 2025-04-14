Є провали, але є і успіхи — оприлюднено звіт про виконання Угоди про асоціацію з ЄС за 2024 рік

Наразі в України провальна ситуація з розділом «Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством» – ступінь виконання 24%, вказав Гетманцев.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив Звіт про виконання Угоди про асоціацію (УА) з ЄС за 2024 рік.

«Враження подвійні», - зазначив він.

З одного боку, в 11 з 24 сфер УА рівень виконання зобов’язань перевищив 90%:

▪️ інтелектуальна власність – 98%;

▪️ освіта, навчання та молодь – 97%;

▪️ статистика та обмін інформацією – 96%;

▪️ гуманітарна політика – 94%;

▪️ юстиція, свобода, безпека, права людини – 93%;

▪️ державні закупівлі – 92%;

▪️ політичний діалог, національна безпека та оборона – 91%;

▪️ підприємництво – 91%;

▪️ митні питання – 91%;

▪️ оподаткування – 90%;

▪️ управління державними фінансами – 90%.

Також він підкреслив, що водночас, є чимало напрямів, де до повної реалізації УА дуже велика дистанція, а по деяких сферах взагалі не відбулося жодних кроків уперед.

Загальний рівень виконання УА вийшов на показник 81% (у 2023 році – 77%, у 2022 році – 72%, у 2021 році – 63%, у 2020 році – 54%).

«Попри прогрес – бачимо його уповільнення, і якщо не прискоримось, то не закриємо усі зобов’язання до початку наступного десятиліття (нагадаю, що ми відпрацьовуємо документ, підписаний у першій половині 2014 року, а про його зміст було відомо ще в 2011 році після парафування, тому залишок у 19% до кінцевої цілі – це доволі багато).

У нас взагалі провальна ситуація з таким розділом, як «Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством» – ступінь виконання 24%, і в нас цей показник лишається незмінним з 2019 року», - заявив він.

«Транспорт, інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги» – 58%, прогрес за рік – усього +2%;

«Наука, технології, інновації, космос» – 71%, прогрес - +3%;

«Енергетика» – 78% (прогрес – 0%), «Захист прав споживачів» – 80% (також без прогресу), «Соціальна політика та трудові відносини» – 80% (прогрес за рік – +1%).

«М’яко кажучи, не вражає, враховуючи неодноразово озвучену мету – бути повністю готовим до вступу до ЄС не пізніше 2027 року.

Бачу потребу в посиленні парламентського контролю за виконанням УА і пропонуватиму заслухати на комітеті стан справ у сферах, які відносяться до нашої компетенції», - додав Гетманцев.

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