Может ли работник с нефиксированным рабочим временем работать на другой работе — ответ Гоструда

В трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем запрещается устанавливать условие о запрете работнику выполнять работу по другим трудовым договорам.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, работать на другой работе.

Работник имеет право реализовывать свои способности к продуктивному и творческому труду путём заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Согласно нормам статьи 21-1 КЗоТ, работодатель не имеет права запрещать или препятствовать работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, выполнять работу по другим трудовым договорам.

Таким образом, в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем запрещается устанавливать условие о запрете работнику выполнять работу по другим трудовым договорам.

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