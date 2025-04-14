Европейские неправительственные организации опасаются сокращения финансирования грантов в стиле Дональда Трампа

В период с 2021 по 2023 год ЕС выделил неправительственным организациям около 7,4 миллиарда евро непосредственно или через национальные правительства, но после жесткого отчета Европейского суда аудиторов они боятся, что поток грантов прекратится – Politico.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские неправительственные организации (НПО) после отчета Европейского суда аудиторов начинают беспокоиться, что финансирование грантов может быть прекращено. Об этом сообщает Politico.

Европейский суд аудиторов (European Court of Auditors, ECA) в своем отчете указал, что в некоторых случаях гранты получали организации, в руководящих органах которых были представители правительства, не проверялось, преследовали ли НПО коммерческие интересы своих членов, а также что Еврокомиссия не смогла четко сообщить, проводили ли некоторые НПО «пропагандистскую деятельность», финансируемую за счет грантов ЕС.

«Сектор, который может похвастаться второй по величине армией лоббистов в Брюсселе после бизнеса, в течение нескольких месяцев ведет ожесточенную борьбу с консервативными законодателями относительно использования грантовых средств Европейского Союза для лоббирования», – отмечает издание.

Европейская комиссия признала, что некоторые финансовые контракты с НПО включали то, что она считала «неправомерной лоббистской деятельностью», подтверждая заявления правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

Европейский суд аудиторов опубликовал резкий отчет финансового надзорного органа ЕС, в котором критиковалась Комиссия за «непрозрачную» систему с ограниченным контролем за тем, как НПО расходуют грантовые средства ЕС. Впоследствии, 8 апреля, евродепутаты приняли поправки, призывающие Брюссель усилить контроль за тем, как НПО используют гранты ЕС.

«Это вызвало стресс и, откровенно говоря, разочарование», – сказала Фаустин Бас-Дефоссе, директор Европейского экологического бюро.

Николас Айосса, директор Transparency International EU, сообщил Politico, что «крайне правые и некоторые представители ЕНП чувствуют себя воодушевленными тем, что они видят у Трампа и Маска». По его словам, конечной целью этой кампании является лишение НПО финансирования.

Если опасения сектора НПО оправдаются, это может серьезно ослабить влияние групп «гражданского общества» в Брюсселе, некоторые из которых зависят от ЕС на половину своего финансирования.

Депутаты Европарламента, занимающиеся этим вопросом, настаивают, что дело не в сокращении финансирования НПО, а в повышении прозрачности. «Мы здесь не для того, чтобы атаковать НПО – большинство из них работают отлично», – сказал Томаш Здеховский, чешский депутат Европарламента от ЕНП, возглавляющий работу группы по этой теме в комитете по бюджетному контролю.

«Цель – провести открытый диалог о том, что мы можем сделать вместе для большей прозрачности», – добавил он.

Однако НПО не принимают такие заверения и опасаются, что постепенные шаги в конечном итоге приведут к сокращению бюджета.

Есть доказательства, что они могут быть правы. В прошлую среду Politico сообщило, что официальные лица Еврокомиссии уведомили НПО в сфере здравоохранения не ожидать операционных грантов от управления здравоохранения в этом году. Это побудило 28 НПО в сфере здравоохранения написать письмо президенту Комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой срочно возобновить финансирование.

Между тем некоторые экологические НПО, зависящие от операционных грантов программы LIFE, финансирующей зеленые проекты, были вынуждены убрать упоминания о проведении адвокационной работы, чтобы обеспечить финансирование.

В центре беспокойства НПО – предстоящие переговоры по бюджету в Брюсселе, которые определят, как ЕС будет расходовать свои средства в течение следующих семи лет.

Первая серия переговоров по бюджету ЕС – известная как Многолетняя финансовая рамка – указывает на то, что средства, выделенные на исследования или климатические мероприятия, могут быть перенаправлены на новые приоритеты ЕС в области обороны и промышленного роста.

В период с 2021 по 2023 год ЕС выделил НПО около 7,4 миллиарда евро напрямую или через национальные правительства, и многие организации в значительной степени зависят от этого источника.

НПО, включая те, что получают финансирование от ЕС, создали значительное присутствие в Брюсселе. Более 3800 неправительственных организаций зарегистрированы в Реестре прозрачности ЕС, который раскрывает группы, активно лоббирующие институты ЕС.

Еврокомиссия уже уведомила НПО, что они больше не могут использовать грантовые средства напрямую для лоббистской деятельности, но это не успокоило консервативных евродепутатов, которые продолжают настаивать на этом вопросе.

В то же время Европейская народная партия подчеркивает, что речь не идет о сокращении средств для организаций гражданского общества. «На самом деле мы не готовим никакой революции, которая прекратит финансирование НПО», – добавил Здеховский от ЕНП. Вместо этого партия ищет «конкретные примеры» примерно 20-25 НПО, которые необходимо проверить на предмет возможных злоупотреблений грантовыми средствами.

Европейский суд аудиторов проверил финансирование ЕС, предоставленное 90 неправительственным организациям в 2021–2023 годах на общую сумму 7,4 миллиарда евро. В него вошли средства, полученные через исследовательскую программу Horizon Europe, Европейский социальный фонд Plus, Фонд предоставления убежища, миграции и интеграции, молодежную программу Erasmus+, а также программу LIFE, финансирующую зеленые проекты.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.