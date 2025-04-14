Європейські неурядові організації побоюються скорочення фінансування грантів у стилі Дональда Трампа

У період з 2021 по 2023 рік ЄС виділив неурядовим організаціям близько 7,4 мільярда євро безпосередньо або через національні уряди, але після жорсткого звіту Європейського суду аудиторів вони бояться, що потік грантів припиниться – Politico.

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Європейські неурядові організації після звіту Європейського суду аудиторів починають хвилюватися, що фінансування грантів припиниться. Про це повідомляє Politico.

Нагадаємо, що Європейський суд аудиторів (European Court of Auditors, ECA) у своєму звіті вказав, що у деяких випадках гранти отримували організації, керівні органи яких складалися з представників уряду, не перевірялося, чи переслідували НУО комерційні інтереси своїх членів, а також, що Єврокомісія не змогла чітко повідомити, чи проводили деякі неурядові організації «пропагандистську діяльність», яка фінансувалася за рахунок грантів ЄС.

«Сектор, який може похвалитися другою за величиною армією лобістів у Брюсселі після бізнесу, протягом кількох місяців веде запеклу боротьбу з консервативними законодавцями щодо використання грантових грошей Європейського Союзу для лобіювання», зазначає видання.

Європейська комісія визнала, що деякі фінансові контракти з неурядовими організаціями включали те, що вона вважала «неправомірною лобістською діяльністю», підтверджуючи заяви правоцентристської Європейської народної партії.

Європейський суд аудиторів опублікував кричущий звіт фінансового наглядового органу ЄС, який критикував Комісію за «непрозору» систему з обмеженим наглядом за тим, як витрачаються грантові кошти ЄС неурядовими організаціями. Згодом, 8 квітня, євродепутати прийняли поправки, які закликають Брюссель посилити контроль за тим, як НУО витрачають гранти ЄС.

«Це було стресом і, відверто кажучи, розчаруванням», — сказала Фаустін Бас-Дефоссе, директор Європейського екологічного бюро.

Ніколас Айосса, директор Transparency International EU сказав Politico, що «крайні праві та дехто в ЄНП відчувають себе підбадьореними від того, що вони бачать у Трампа та Маска».

За його словами, кінцевою точкою цієї кампанії є позбавлення фінансування НУО.

Якщо побоювання сектору НУО справдяться, це може серйозно послабити вплив груп «громадянського суспільства» в Брюсселі, деякі з яких покладаються на ЄС для отримання половини свого фінансування.

Депутати Європарламенту, які керують цим питанням, наполягають, що справа полягає не в зменшенні фінансування неурядових організацій, а просто в підвищенні прозорості. «Ми тут не для того, щоб атакувати НУО — більшість з них чудово працюють», — сказав Томаш Здеховський, чеський депутат Європарламенту від групи ЄНП, який очолює роботу групи над цією темою в комітеті з бюджетного контролю.

«Мета полягає в тому, щоб провести відкритий діалог про те, що ми можемо зробити разом для більшої прозорості», додав він.

Але НУО не сприймають таких запевнень і побоюються, що поступові кроки зрештою призведуть до скорочення бюджету.

І є докази, що вони можуть мати рацію. Минулої середи Politico повідомило , що офіційні особи Єврокомісії сказали НУО у сфері охорони здоров’я не очікувати жодних операційних грантів від її управління охорони здоров’я цього року. Це спонукало 28 НУО охорони здоров’я написати листа президенту Комісії Урсулі фон дер Ляєн з проханням терміново оновити фінансування.

Тим часом деякі екологічні НУО, які покладаються на операційні гранти від екологічного фінансування ЄС, LIFE, були змушені відкликати посилання на проведення адвокаційної роботи, щоб забезпечити фінансування.

В центрі занепокоєння НУО – майбутні переговори щодо бюджету в Брюсселі, які визначатимуть, як ЄС витрачатиме свої гроші на наступні сім років.

Перша серія переговорів щодо бюджету ЄС — відома в Брюсселі як Багаторічна фінансова рамка — вказує на те, що виділені кошти на дослідження або кліматичні заходи можуть бути перенаправлені на нові фінансові пріоритети ЄС щодо оборони та промислового зростання.

У період з 2021 по 2023 рік ЄС виділив НУО близько 7,4 мільярда євро безпосередньо або через національні уряди, і багато організацій значною мірою покладаються на це джерело.

НУО, включно з тими, що отримують фінансування від ЄС, створили величезну присутність у Брюсселі. Понад 3800 неурядових організацій наразі зареєстровані в Реєстрі прозорості ЄС, який розкриває групи, які активно лобіюють інституції ЄС.

Єврокомісія вже повідомила неурядовим організаціям, що вони більше не можуть використовувати гроші грантів безпосередньо для лобістської діяльності, але це не заспокоїло консервативних євродепутатів, які продовжують наполягати на цьому питанні.

Тим часом Європейська народна партія наполягає, що йдеться не про скорочення коштів для організацій громадянського суспільства.

«Насправді ми тут не готуємо жодної революції, яка припинить фінансування НУО», – додав Здеховський від ЄНП. Натомість партія шукає «конкретні приклади» приблизно 20-25 НУО, які ми потрібно перевірити на предмет зловживань з використанням коштів грантів.

Нагадаємо, Європейський суд аудиторів перевірив фінансування ЄС, надане 90 неурядовим організаціям протягом 2021-2023 років на загальну суму 7,4 мільярда євро.

До нього увійшли кошти, отримані через дослідницьку програму ЄС Horizon Europe, Європейський соціальний фонд Plus, Фонд надання притулку, міграції та інтеграції, молодіжну програму Erasmus+, а також програму LIFE, яка фінансує зелені проекти.

Автор: Наталя Мамченко

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