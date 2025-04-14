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Суд звільнив водія від відповідальності за ДТП через ожеледицю, оголосивши усне зауваження

14:08, 14 квітня 2025
На Київщині водія звільнили від відповідальності за аварію на слизькій дорозі, посадовців ОТГ перевірять через недбальство у посипанні доріг.
Суд звільнив водія від відповідальності за ДТП через ожеледицю, оголосивши усне зауваження
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На Київщині водій «Toyota Camry» не понесе відповідальність за наїзд на електроопору через ожеледицю. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд. 

Як стало відомо, у Бориспільському районі водій не вибрав безпечної швидкості руху, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, щоб відповідно реагувати на її зміну, у результаті чого на слизькій ділянці дороги втратив керування і здійснив наїзд на електроопору.

В судовому засіданні він вину не визнав та зазначив, що на дорозі була ожеледиця, та вважає, що винні в тому, що сталося особи, які не виконали свій обов’язок  та не посипали обледенілу дорогу по якій він рухався на автомобілі з допустимою швидкістю.

Дослідивши письмові матеріали справи, відеозапис з місця події, водія визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), на підставі ст. 22 КУпАП (можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення) суд звільнив водія від адміністративної відповідальності, оголосивши усне зауваження, а провадження у справі закрив.

Окрім того, суд виніс постанову для проведення перевірки наявності підстав для притягнення до відповідальності посадових осіб Пристоличної ОТГ щодо  несвоєчасності вчинення заходів щодо посипання речовини проти ожеледиці (справа № 359/1929/25).

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