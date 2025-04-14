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В Україні вперше з початку лютого почали дешевшати курячі яйця

11:43, 14 квітня 2025
Ціни на курячі яйця знизились на 5%.
В Україні вперше з початку лютого почали дешевшати курячі яйця
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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% – з 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1.

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

«Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит. Мінагрополітики тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів», - наголосив Віталій Коваль.

Зазначається, що виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.

Динаміка цін за останні тижні:

▪️ 28.03.2025 – 60,85 грн;

▪️ 04.04.2025 – 60,44 грн (зниження на 0,7%);

▪️ 1.04.2025 – 57,68 грн (зниження на 4,6%).

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