В Украине впервые с начала февраля начали дешеветь куриные яйца

Цены на куриные яйца снизились на 5%.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что после периода роста в феврале-марте за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% — с 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованных куриных яиц категории С1.

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, на внутреннем рынке дефицита куриных яиц не наблюдается, предложение удовлетворяет текущий спрос потребителей.

«Рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса. Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоресурсы, логистика), а также сезонный спрос. Минагрополитики держит руку на пульсе ценовой ситуации и работает над обеспечением баланса интересов производителей и потребителей», — подчеркнул Виталий Коваль.

Отмечается, что производство яиц в марте 2025 года составило 962 млн штук, что демонстрирует существенный рост по сравнению с январем (784 млн шт.) и февралем (787 млн шт.) текущего года.

Динамика цен за последние недели:

▪️ 28.03.2025 — 60,85 грн;

▪️ 04.04.2025 — 60,44 грн (снижение на 0,7%);

▪️ 11.04.2025 — 57,68 грн (снижение на 4,6%).

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