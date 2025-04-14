Верховный Суд высказался о применении правила совокупности приговоров в случае совершения лицом нового уголовного правонарушения во время испытательного срока

Во время испытательного срока по статье 75 УК обвиняемый совершил новое уголовное правонарушение – Верховный Суд разъяснил, как применять правила совокупности приговоров.

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В случае совершения лицом нового уголовного правонарушения во время испытательного срока (ст. 75 УК) назначение наказания в виде штрафа по новому приговору не освобождает суд от обязанности применять правила совокупности приговоров. Хотя штраф подлежит самостоятельному исполнению согласно ч. 3 ст. 72 УК, суд должен применить ст. 71 УК и определить окончательное наказание, которое должно быть больше как наказания за новое правонарушение, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Суд определяет окончательное наказание в виде совокупности неотбытой части наказания по предыдущему приговору и наказания по новому приговору и принимает решение об их самостоятельном исполнении.

На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 18 февраля 2025 года по делу №369/18964/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Во время испытательного срока обвиняемый совершил новое уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК, за которое он был осужден приговором местного суда от 27.11.2023 и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ч. 1 ст. 71 УК к наказанию по указанному приговору присоединена неотбытая часть наказания по приговору местного суда от 24.05.2023, и с учетом ст. 72 УК обвиняемому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц.

Апелляционный суд изменил приговор местного суда от 27.11.2023 в части назначенного наказания и назначил обвиняемому по ч. 2 ст. 309 УК наказание в виде штрафа в размере 3000 НМДГ, что составляет 51 000 грн. Также постановил, что приговор местного суда от 24.05.2023 подлежит самостоятельному исполнению.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что при назначении наказания апелляционный суд не учел, что обвиняемый повторно осужден за уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 309 УК, а также факт его совершения во время испытательного срока через 2 месяца после вынесения предыдущего приговора. Отмечает, что назначение штрафа позволило обвиняемому избежать реального наказания за совершенное.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС отметил, что положения ч. 3 ст. 72 УК прямо указывают на необходимость применения требований статей 70, 71 УК относительно назначения наказания за совокупностью уголовных правонарушений и приговоров, поскольку предусматривают не самостоятельное исполнение приговоров, если одним или несколькими из них назначено наказание в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а лишь невозможность сложения этих наказаний с другими видами наказаний при их назначении за совокупностью уголовных правонарушений или приговоров и необходимость их самостоятельного (отдельного) исполнения.

В случае осуждения лица за уголовное правонарушение, совершенное во время испытательного срока по предыдущему приговору, определенному в порядке статей 75, 79, 104 УК, и назначения наказания, которое согласно ч. 3 ст. 72 УК за совокупностью приговоров не подлежит сложению с другими видами наказаний, суд, несмотря на это, должен применить требования ст. 71 УК и определить за совокупностью приговоров такое окончательное наказание, которое должно быть больше как наказания, назначенного за новое уголовное правонарушение, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

В таком случае суд определяет окончательное наказание в виде совокупности неотбытой части наказания по предыдущему приговору и наказания по новому приговору и принимает решение об их самостоятельном исполнении.

При этом апелляционный суд не учел вышеуказанные положения закона и судебной практики, которые позволяют сделать вывод, что в случае совершения лицом уголовного правонарушения во время испытательного срока наказание, от которого оно было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору.

Таким образом, освобождение от наказания с испытанием не считается неотъемлемой частью наказания, назначенного предыдущим приговором, а лишь способом исполнения такого наказания, который изменяется на реальное отбывание наказания в случае совершения нового уголовного правонарушения во время испытательного срока.

Автор: Наталя Мамченко

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