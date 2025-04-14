Инструктор Яворовского полигона получил задачу от РФ ликвидировать командиров ВСУ, — СБУ

Во Львовской области задержали двойного агента, который одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку.

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Во Львовской области задержали российского агента, который получил задание ликвидировать командиров ВСУ на Яворовском полигоне. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, вражеским пособником оказался инструктор полигона.

Указывается, что агент одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ).

Его задачей была подготовка терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны.

«Задокументировано, что агент получил от куратора «карт-бланш» на выбор способа ликвидации украинских военных», — отметили в СБУ.

Так, по одному из «сценариев» предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), а затем тайно заложить его в штабе или учебном корпусе.

Также агент разрабатывал вариант использования «втемную» своего коллеги, который должен был пронести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще один способ убийства, который рассматривал «крот», — ракетный удар РФ по координатам актуального размещения украинских защитников на полигоне.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно выявила враждебные намерения, задокументировала их и задержала предателя в момент подготовки предложений по ликвидации для своего куратора.

Также в ходе расследования были установлены контакты предателя с куратором из ФСБ. По его указанию агент собирал информацию о количестве и специфике подразделений, проходящих подготовку на Яворовском полигоне.

При обысках у задержанного изъяты 3 телефона с SIM-картами, которые он использовал для сокрытия контактов с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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