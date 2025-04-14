Суд освободил водителя от ответственности за ДТП из-за гололеда, объявив устное замечание

В Киевской области водителя освободили от ответственности за аварию на скользкой дороге, должностных лиц ОТГ проверят из-за халатности в посыпании дорог.

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В Киевской области водитель «Toyota Camry» не понесет ответственности за наезд на электроопору из-за гололедицы. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Как стало известно, в Бориспольском районе водитель не выбрал безопасную скорость движения, не был внимателен, не следил за дорожной обстановкой, чтобы своевременно реагировать на ее изменения, в результате чего на скользком участке дороги потерял управление и совершил наезд на электроопору.

В судебном заседании он вину не признал и отметил, что на дороге был гололед, и считает, что виновны в произошедшем те, кто не выполнил свою обязанность и не посыпал обледеневшую дорогу, по которой он ехал на автомобиле с допустимой скоростью.

Изучив письменные материалы дела, видеозапись с места происшествия, водителя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУпАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), на основании ст. 22 КУпАП (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения) суд освободил водителя от административной ответственности, объявив устное замечание, а производство по делу закрыл.

Кроме того, суд вынес постановление для проведения проверки наличия оснований для привлечения к ответственности должностных лиц Пристоличной ОТГ за несвоевременные меры по посыпке дороги против гололедицы (дело № 359/1929/25).

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