Суд избрал меру пресечения для Владимира Луганского – залог в размере 242 240 гривен

НАБУ и САП считают, что член ВККС незаконно получил 576 тысяч гривен.

Источник фото: ВККС

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Высший антикоррупционный суд 30 апреля 2025 года избрал меру пресечения для члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского.

Мера пресечения члену ВККС избрана в виде залога в размере 242 240 гривен.

Прокурор САП, напомним, просила определить меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 2 млн. гривен.

Согласно решению суда, Владимир Луганский также не сможет без разрешения детектива и суда отлучаться за пределы Киева и Ивано-Франковска, где проживает жена члена ВККС, которая осуществляет правосудие в местном апелляционном суде.

Также Владимир Луганский должен сдать на хранение свой загранпаспорт.

Срок действия меры пресечения – до 30 июня 2025 года.

Решение объявил следственный судья Маркиян Галабала.

Рассмотрение ходатайства САП длилось с 25 апреля.

«Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала, как проходило рассмотрение меры пресечения для члена ВККС.

Напомним, что Владимир Луганский - судья Северодонецкого городского суда Луганской области в отставке.

К исполнению обязанностей члена ВККС, несмотря на победу на соответствующем конкурсе в 2023 году, он смог приступить только в июне 2024 года, поскольку с 2022 года нес службу на должности разведчика артиллерийской группы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Расследование в отношении Владимира Луганского связано с, по мнению НАБУ и САП, незаконным получением судьей в отставке 15% надбавки к должностному окладу судьи за наличие научной степени доктора философии в 2015-2020 годах, а также соответствующим незаконным получением увеличенного размера пожизненного денежного содержания судьи после ухода в отставку в 2020-2025 годах.

Дело в том, что полученный Владимиром Луганским в 2011 году в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) диплом доктора философии, согласно выводам Министерства образования и науки Украины, не отвечает установленным к таким документам требованиям и вообще отсутствует в каких-либо реестрах.

К тому же, в 2011 году МАУП в принципе не имел полномочий на выдачу дипломов доктора философии, а украинские заведения высшего образования впервые начали присваивать научные степени доктора философии именно гражданам Украины, только с 2019 года.

Всего, согласно выводам НАБУ и САП, за десять лет Владимир Луганский незаконно получил 576 тыс. гривен.

Автор Вячеслав Хрипун

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