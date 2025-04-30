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САП инициировала новое дело против нардепа Сергея Шахова из-за незадекларированного имущества в Дубае

09:56, 30 апреля 2025
После журналистского расследования о жизни народного депутата Сергея Шахова в Дубае САП инициировала в отношении него новое дело.
САП инициировала новое дело против нардепа Сергея Шахова из-за незадекларированного имущества в Дубае
Фото: pravda.com
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Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась к исполняющему обязанности Генпрокурора Алексею Хоменко с инициативой открыть уголовное дело в отношении народного депутата из группы «Доверие» Сергея Шахова. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на САП.

Основанием для этого стало расследование программы «Схемы», в котором говорилось, что Шахов, который с марта 2023 года разыскивается НАБУ по делу о недекларировании имущества на сумму 88 миллионов гривен, более двух лет проживает в элитных апартаментах в Дубае, арендуемых его гражданской женой. Эти расходы, по информации журналистов, депутат не указывает в декларациях.

«По результатам обработки сведений, опубликованных в журналистском расследовании… Специализированной антикоррупционной прокуратурой 25.04.2025 перед исполняющим обязанности генерального прокурора инициировано внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможного внесения недостоверных данных в декларациях за 2022, 2023 и 2024 годы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в САП.

Санкция статьи предусматривает от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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