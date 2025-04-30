В Швеции неизвестный устроил стрельбу — есть погибшие

Стрельба произошла в центре города Уппсала.

Фото: Getty Images

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Во вторник, 29 апреля, в шведском городе Уппсала произошла стрельба. Об этом сообщило агентство Reuters.

В результате инцидента погибли три человека.

Полиция заявила, что расследует стрельбу как убийство и на данный момент не располагает информацией о том, что инцидент является терактом или преступлением на почве ненависти.

«У нас есть информация, что один человек покинул место происшествия на электросамокате. В настоящее время неизвестно, является ли этот человек преступником, свидетелем или как-то связан с инцидентом», — сообщил представитель полиции.

Полиция также сообщила, что личности жертв пока не установлены.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что Министерство юстиции находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий по этому делу.

«В центре Уппсалы произошел жестокий акт насилия... Это случилось в то же время, когда по всему городу началась Вальпургиева ночь. То, что произошло, является чрезвычайно серьезным», — заявил Стреммер.

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