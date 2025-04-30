Практика судов
  1. В Украине

В Швеции неизвестный устроил стрельбу — есть погибшие

09:45, 30 апреля 2025
Стрельба произошла в центре города Уппсала.
В Швеции неизвестный устроил стрельбу — есть погибшие
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 29 апреля, в шведском городе Уппсала произошла стрельба. Об этом сообщило агентство Reuters.

В результате инцидента погибли три человека.

Полиция заявила, что расследует стрельбу как убийство и на данный момент не располагает информацией о том, что инцидент является терактом или преступлением на почве ненависти.

«У нас есть информация, что один человек покинул место происшествия на электросамокате. В настоящее время неизвестно, является ли этот человек преступником, свидетелем или как-то связан с инцидентом», — сообщил представитель полиции.

Полиция также сообщила, что личности жертв пока не установлены.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что Министерство юстиции находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий по этому делу.

«В центре Уппсалы произошел жестокий акт насилия... Это случилось в то же время, когда по всему городу началась Вальпургиева ночь. То, что произошло, является чрезвычайно серьезным», — заявил Стреммер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство Швеция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд избрал меру пресечения для Владимира Луганского – залог в размере 242 240 гривен

НАБУ и САП считают, что член ВККС незаконно получил 576 тысяч гривен.

Прокурор сможет определять место проведения расследования с учетом фактического места проживания родственников пропавшего без вести лица — Рада поддержала изменения в УПК

Прокурор сможет определять место проведения расследования с учетом фактического места проживания родственников лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения, а не только по территориальной подследственности.

Налоговая сможет получать данные об адресе проживания подотчетных продавцов онлайн-платформ, а также о движении и остатке средств на их банковских счетах

Кабмин одобрил законопроект об обязанности онлайн-платформ отчитываться перед налоговой об адресе проживания подотчетных продавцов, адресе жилья, предоставляемого в аренду, а банки обяжут передавать налоговой данные о движении и остатке средств на банковских счетах этих продавцов.

Стало известно, кто из международных экспертов будет отбирать нового главу Счетной палаты

Отбирать нового главу Счетной палаты Украины будут при решающей роли экспертов из Великобритании, Франции и Латвии.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду